«Senti a presença dele»: Cristina Ferreira deixa o país comovido com revelação arrepiante

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:27
«Senti a presença dele»: Cristina Ferreira deixa o país comovido com revelação arrepiante - TVI

Cristina Ferreira descreve momento inexplicável.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Cristina Ferreira revelou um testemunho particularmente marcante ao partilhar a última conversa que manteve com alguém muito especial, cuja perda continua a sentir profundamente. A apresentadora surpreendeu o país ao divulgar um vídeo onde surge vestida de noiva ao lado de João Monteiro, numa produção que deixou os seguidores em verdadeira euforia. Tudo fazia parte da campanha de lançamento dos dois novos perfumes da sua marca “GIRA”, a dupla “We”, um feminino e outro masculino.

A revelação que Cristina fez seguiu-se precisamente a este lançamento e tem um peso emocional inesperado. No sábado, a comunicadora tornou pública “a última conversa” que teve com Pedro Leitão, designer da “GIRA”, que morreu em outubro. Foi ele quem criou toda a identidade visual da marca. Na troca de mensagens partilhada, Cristina Ferreira mostrava a Pedro Leitão a ideia que tinha tido para o lançamento dos perfumes: encenar um casamento completo, incluindo convites formais para o alegado grande dia.

Na legenda da imagem, Cristina descreveu o que sentiu: «Ontem, quando tirava a fotografia com a equipa, senti a presença dele. O Pedro Leitão era o único homem da GIRA, designer, criou toda a imagem da marca». A diretora de entretenimento e ficção da TVI acrescentou ainda: «Em julho mandei-lhe mensagem, a um domingo, só para partilhar uma ideia. Ficámos a sonhar. Morreu dias depois. Foi o primeiro a saber deste ‘casamento’. E ontem estava lá. Estará sempre».

A apresentadora partilhou também uma galeria com as imagens mais marcantes desta encenação de casamento com João Monteiro, reforçando a homenagem emocionada à pessoa que esteve na génese de todo o conceito.

Relacionados

«Se te fizessem esse convite…»: Matilde Reymão dá finalmente a resposta que todos os portugueses queriam ouvir

A novela «Cacau» pode estar de volta com uma 2ª temporada? Matilde Reymão responde

Vanessa Martins fala abertamemte sobre procedimento estético que mudou completamente o seu rosto

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Flor quer saber como é que Sammy teve coragem de casar com Maria de Fátima

Terra Forte
qua, 5 nov
1

Vem aí em «Terra Forte»: Flor recusa ficar com Sammy, por ter uma dívida de gratidão com António

Terra Forte
Hoje
2

Quer atrair riqueza e prosperidade? Coloque folhas de louro nestes locais, segundo o Feng Shui

qua, 5 nov
3

Este erro ao lavar roupa pode danificar a máquina e estragar as peças

Ontem
4

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy beija Flor

Terra Forte
Hoje
5

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy e Flor abraçam-se ao fim de 20 anos

Terra Forte
qui, 23 out
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Terra Forte»: Pânico! Vivi desaparece

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Aruna está grávida de Virgílio

A Protegida
Ontem

Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie

A Fazenda
Hoje

«Senti a presença dele»: Cristina Ferreira deixa o país comovido com revelação arrepiante

Hoje

«Foi o mais difícil de tudo»: Antes de grande conquista, Pedro Bianchi Prata passou um dos maiores sacrifícios da sua vida

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy beija Flor

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

“Estou aqui”: Rita Pereira faz desabafo emocionante ao lado de Cristina Ferreira

Terra Forte
Hoje

Filho de Maria Botelho Moniz faz dois anos. E, a sua festa de aniversário está a dar que falar

Hoje

“Soube a infância”: Sara Prata revive tradição única de família ao lado da filha Amélia

Hoje

Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie

A Fazenda
Hoje

«Foi o mais difícil de tudo»: Antes de grande conquista, Pedro Bianchi Prata passou um dos maiores sacrifícios da sua vida

Hoje

«Senti a presença dele»: Cristina Ferreira deixa o país comovido com revelação arrepiante

Hoje
Mais Fora do Ecrã