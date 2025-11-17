«Senti a presença dele»: Cristina Ferreira deixa o país comovido com revelação arrepiante

Cristina Ferreira revelou um testemunho particularmente marcante ao partilhar a última conversa que manteve com alguém muito especial, cuja perda continua a sentir profundamente. A apresentadora surpreendeu o país ao divulgar um vídeo onde surge vestida de noiva ao lado de João Monteiro, numa produção que deixou os seguidores em verdadeira euforia. Tudo fazia parte da campanha de lançamento dos dois novos perfumes da sua marca “GIRA”, a dupla “We”, um feminino e outro masculino.

A revelação que Cristina fez seguiu-se precisamente a este lançamento e tem um peso emocional inesperado. No sábado, a comunicadora tornou pública “a última conversa” que teve com Pedro Leitão, designer da “GIRA”, que morreu em outubro. Foi ele quem criou toda a identidade visual da marca. Na troca de mensagens partilhada, Cristina Ferreira mostrava a Pedro Leitão a ideia que tinha tido para o lançamento dos perfumes: encenar um casamento completo, incluindo convites formais para o alegado grande dia.

Na legenda da imagem, Cristina descreveu o que sentiu: «Ontem, quando tirava a fotografia com a equipa, senti a presença dele. O Pedro Leitão era o único homem da GIRA, designer, criou toda a imagem da marca». A diretora de entretenimento e ficção da TVI acrescentou ainda: «Em julho mandei-lhe mensagem, a um domingo, só para partilhar uma ideia. Ficámos a sonhar. Morreu dias depois. Foi o primeiro a saber deste ‘casamento’. E ontem estava lá. Estará sempre».

A apresentadora partilhou também uma galeria com as imagens mais marcantes desta encenação de casamento com João Monteiro, reforçando a homenagem emocionada à pessoa que esteve na génese de todo o conceito.