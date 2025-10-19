Cristina Ferreira revela duas das suas paixões fora da televisão

Esta é a tradição de Cristina Ferreira com mais de 30 anos: “É aqui que pouso o coração”

Cristina Ferreira voltou a partilhar nas redes sociais um pouco das suas paixões fora da televisão. Desta vez foi a decoração e a arquitetura que ganharam destaque.

A apresentadora publicou uma imagem de uma cozinha moderna, em tons de madeira e cimento, revelando que anda a recolher inspiração para a reconstrução da sua casa. Na legenda, escreveu que «a decoração e a arquitetura são duas das minhas paixões» e confessou que adora «ver imagens que me inspiram para a reconstrução da casa».

Com o olhar sempre atento ao detalhe, Cristina sublinhou ainda a importância que as cozinhas têm na sua vida e na da família: «são o centro da casa». A publicação deixou claro que o projeto pessoal está em andamento... e que a apresentadora não dispensa um toque de design e conforto em cada espaço.