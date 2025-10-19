Cristina Ferreira revela duas das suas paixões fora da televisão

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 40min
Cristina Ferreira revela duas das suas paixões fora da televisão - TVI

A apresentadora revelou nas redes sociais que anda a recolher ideias para o projeto pessoal e confessou a paixão pela decoração e arquitetura.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Cristina Ferreira voltou a partilhar nas redes sociais um pouco das suas paixões fora da televisão. Desta vez foi a decoração e a arquitetura que ganharam destaque.

Cristina Ferreira revela duas das suas paixões

A apresentadora publicou uma imagem de uma cozinha moderna, em tons de madeira e cimento, revelando que anda a recolher inspiração para a reconstrução da sua casa. Na legenda, escreveu que «a decoração e a arquitetura são duas das minhas paixões» e confessou que adora «ver imagens que me inspiram para a reconstrução da casa».

Com o olhar sempre atento ao detalhe, Cristina sublinhou ainda a importância que as cozinhas têm na sua vida e na da família: «são o centro da casa». A publicação deixou claro que o projeto pessoal está em andamento... e que a apresentadora não dispensa um toque de design e conforto em cada espaço.

Relacionados

Cristina Ferreira faz revelação estrondosa: «Mas não digam a ninguém. É segredo»

Cristina Ferreira declara o seu amor por João Monteiro, após gesto romântico do namorado

A caminho dos 48 anos, Cristina Ferreira voa para o destino mais requisitado pelos famosos

Cristina Ferreira deixa atriz portuguesa com lágrima no canto do olho

Cristina Ferreira deixa atriz portuguesa com lágrima no canto do olho

Cristina Ferreira surpreendida ao saber em direto que ator da TVI trabalha em restaurante

Mais Vistos

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Eis o final impressionante de Eva e Talu

A Fazenda
dom, 12 out
1

Exclusivo «A Protegida»: Já sabemos quem é o culpado da morte de Teresa

A Protegida
Hoje
2

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

Queridos Papás
qui, 9 out
3

Casamento de Rosa Bela e Carlos Areia contou com uma convidada de peso, que teve um papel importante

seg, 28 jul
4

Estas são as imagens da casa nova de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey — e há um detalhe único

ter, 14 out
5

Paulo Vintém quebra silêncio sobre separação de Marta Melro: «O amor evolui e transforma-se»

Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Último episódio de «A Fazenda»: Como será o final de Eva, Talu, Joel, Gaspar, Leonor, Júlia e Mafalda?

A Fazenda
sex, 17 out

«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos

Terra Forte
sex, 17 out

Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»

A Fazenda
ter, 14 out

Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto

A Fazenda
qui, 16 out

Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»

sex, 17 out

Últimos episódios A Fazenda: Alba parte em lágrimas ao decidir que encerrou a sua história com Duarte

A Fazenda
sex, 17 out
FORA DO ECRÃ

Cristina Ferreira revela duas das suas paixões fora da televisão

Hoje

Paulo Vintém quebra silêncio sobre separação de Marta Melro: «O amor evolui e transforma-se»

Hoje

Marta Melro partilha desabafo emotivo: «Olhei para o espelho de manhã e senti-me feiae»

Ontem

Sara Prata revela a nova 'febre' que conquistou a filha: «A paixão é real»

sex, 17 out

Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»

sex, 17 out

«Tive que parar, procurar ajuda»: Atriz de renome quebra o silêncio sobre ansiedade e deixa seguidores arrepiados

qui, 16 out
Mais Fora do Ecrã