“Estou aqui”: Rita Pereira faz desabafo emocionante ao lado de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira apresentou esta sexta-feira, 14 de novembro, o mais recente lançamento da sua marca: os novos perfumes “We”, disponíveis em versões feminina e masculina. A campanha, amplamente comentada nas redes sociais, contou com a presença de João Monteiro, reforçando o impacto mediático do momento. O evento reuniu várias figuras públicas, mas uma das intervenções que mais se destacou foi a de Rita Pereira, que fez questão de elogiar não apenas o trabalho da apresentadora, mas também o simbolismo do projeto e a força do coletivo feminino.

Nas redes sociais, Rita Pereira partilhou uma reflexão sobre o significado por detrás do lançamento, explicando que, para si, o produto representava muito mais do que uma fragrância. «Ontem fui celebrar a @dailycristina e o lançamento do WE, um perfume para ele e para ela da @eusougiraoficial. Mas, para mim, o significado foi maior.»

A atriz sublinhou que o conceito “We” ultrapassa a ideia de um casal e traduz-se antes numa união entre mulheres que se apoiam, se inspiram e se impulsionam mutuamente: «Porque o WE não é só sobre um casal. É sobre o “WE” que existe entre mulheres que se apoiam, que se levantam, que se empurram para a frente nos seus sonhos e nos seus negócios. Porque alguns perfumes cheiram a muito mais do que notas florais ou amadeiradas, cheiram a histórias, a caminhos partilhados. A mulheres que dizem “vai”, mesmo quando o mundo diz “espera”.»

Rita Pereira reforçou ainda que esta mensagem se torna cada vez mais urgente num contexto em que observa «retrocesso» na forma como as mulheres são tratadas e percecionadas: «E é este testemunho que eu quero deixar aqui e que é cada vez mais importante por todo o retrocesso que vejo a acontecer no “mundo das mulheres”. O “nós” pode unir amigas, mulheres, que se celebram sem medo, que se aplaudem sem inveja, que se puxam umas às outras como quem acende mais uma vela, nunca apagando a sua.»

A atriz descreveu o momento vivido ao lado de Cristina Ferreira como uma verdadeira celebração da união e da ambição feminina: «Ontem, ao lado da Cristina, senti exatamente isso: que quando uma mulher sonha alto, outra pode sonhar com ela, e isso muda tudo. Estar, apoiar, dizer “estou aqui”, mesmo quando o perfume é para eles e para elas, mas o gesto é para nós. E eu saí de lá perfumada de união, de força feminina e daquele brilho bom que só existe quando “WE WALK TOGETHER”.»

Rita terminou com um elogio direto à apresentadora: «Parabéns Cristina, tenho a certeza que é mais um sucesso para ele e ela, ele e ele ou ela e ela.»

Nos comentários à publicação, não tardaram as reações. Cristina Ferreira respondeu apenas com: «Rita ❤️». Além disso, multiplicaram-se elogios dos seguidores: «Que linda», «As minhas favoritas!» e «Adorei. Mulheres empoderam mulheres se estiverem no seu centro.»

O lançamento do perfume “We” tornou-se, assim, mais do que um evento comercial: transformou-se num manifesto de união, força e consciência feminina.