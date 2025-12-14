Crumble de Maçã: A sobremesa caseira que vai fazer sucesso nas festas de Natal e fim de ano

Se procura uma sobremesa simples, irresistível e perfeita para qualquer ocasião, o crumble de maçã sem glúten é a escolha ideal. A atriz Sandra Silva partilhou recentemente esta receita nas redes sociais e os seguidores não tardaram a mostrar entusiasmo. Muitos já experimentaram e garantem que fica absolutamente delicioso.
Com ingredientes acessíveis e um preparo rápido, esta versão do clássico crumble é especialmente indicada para quem evita o glúten, sem abdicar de sabor e textura.
Ingredientes para o Crumble de Maçã (sem glúten)
- 120 g de farinha sem glúten
- 130 g de manteiga
- 4 maçãs reineta
- Sumo de 1/2 limão
- Canela a gosto
- 100 g de açúcar mascavado (ou outro; a atriz costuma usar menos)
Como preparar o Crumble de Maçã
Preparar a maçã
Descasque as maçãs e coloque-as num recipiente. Adicione o sumo de 1/2 limão, o açúcar e canela a gosto. Misture bem.
Fazer a cobertura
Junte a farinha, o açúcar, a manteiga e uma pitada de sal. Amasse com as mãos ou triture — segundo Sandra Silva, amassar à mão torna a textura ainda melhor.
Montagem
Disponha a mistura por cima da maçã, em pequenas bolinhas ou espalhando da forma que preferir.
Forno
Pré-aqueça o forno a 180 ºC e leve o crumble a cozinhar durante cerca de 30 minutos. Vá vigiando para garantir que fica dourado no ponto certo.
Uma sobremesa caseira que conquista todos
Este crumble de maçã sem glúten destaca-se pela simplicidade, aroma e sabor reconfortante. É perfeito para acompanhar um café, servir num jantar especial ou desfrutar num lanche mais indulgente.