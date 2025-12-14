Crumble de Maçã: A sobremesa caseira que vai fazer sucesso nas festas de Natal e fim de ano

  • TVI Novelas
  • Há 56 min
Crumble de Maçã: A sobremesa caseira que vai fazer sucesso nas festas de Natal e fim de ano

E, não tem glúten. Muitos já experimentaram e garantem que fica absolutamente delicioso.

Se procura uma sobremesa simples, irresistível e perfeita para qualquer ocasião, o crumble de maçã sem glúten é a escolha ideal. A atriz Sandra Silva partilhou recentemente esta receita nas redes sociais e os seguidores não tardaram a mostrar entusiasmo. Muitos já experimentaram e garantem que fica absolutamente delicioso.

Com ingredientes acessíveis e um preparo rápido, esta versão do clássico crumble é especialmente indicada para quem evita o glúten, sem abdicar de sabor e textura.

Ingredientes para o Crumble de Maçã (sem glúten)

  • 120 g de farinha sem glúten
  • 130 g de manteiga
  • 4 maçãs reineta
  • Sumo de 1/2 limão
  • Canela a gosto
  • 100 g de açúcar mascavado (ou outro; a atriz costuma usar menos)

Como preparar o Crumble de Maçã

Preparar a maçã

Descasque as maçãs e coloque-as num recipiente. Adicione o sumo de 1/2 limão, o açúcar e canela a gosto. Misture bem.

Fazer a cobertura

Junte a farinha, o açúcar, a manteiga e uma pitada de sal. Amasse com as mãos ou triture — segundo Sandra Silva, amassar à mão torna a textura ainda melhor.

Montagem

Disponha a mistura por cima da maçã, em pequenas bolinhas ou espalhando da forma que preferir.

Forno

Pré-aqueça o forno a 180 ºC e leve o crumble a cozinhar durante cerca de 30 minutos. Vá vigiando para garantir que fica dourado no ponto certo.

Uma sobremesa caseira que conquista todos

Este crumble de maçã sem glúten destaca-se pela simplicidade, aroma e sabor reconfortante. É perfeito para acompanhar um café, servir num jantar especial ou desfrutar num lanche mais indulgente.

