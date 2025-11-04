Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria deixa Flor em alerta

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) mostra a Flor (Benedita Pereira) e António (João Catarré) a suite em que eles vão ficar. Flor finge desconhecer que aquela casa era da família de Sammy antes de ser deles, esboçando um ar surpreendido por Rosa Maria (Custódia Gallego) e Maria de Fátima contarem que Sammy (José Fidalgo) tinha um irmão que foi assassinado. António pergunta o que aconteceu, deixando Maria de Fátima tensa.
Maria de Fátima diz a António e Flor que nunca saberão se era o Sammy ou o irmão o alvo do atentado. Rosa Maria irrita-se e pede a Maria de Fátima para parar de esconder que foi Manuel o mandante do atentado para impedir Flor de casar com Sammy.
Flor fica surpresa pela mãe lhe contar que ela ligou do cruzeiro dois dias antes de desaparecer a dizer-lhe que tinha desistido da ideia de fugir para Manuel não fazer mal a Sammy, indo regressar a casa, sendo por isso que tem a certeza de que alguma coisa má lhe aconteceu para ela ter caído para o mar no navio.
