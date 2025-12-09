Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria sofre choque ao saber o estado de saúde de Flor

Em «Terra Forte», Rosinha (Francisca Salgado) recrimina-se a Dudu (Tomás Taborda) do acidente de Flor (Benedita Pereira) por ter sido ela quem insistiu com a mãe para ficarem no Brasil. Rosinha diz ter de ir à praia ver o que se está a passar.

Rosinha liga para António (João Catarré), ficando muito preocupada por perceber pelo tom de voz dele que o estado de Flor é grave. Rosinha abraça Maria de Fátima (Rita Pereira) a agradecer-lhe por ter salvado a mãe. Todos olham tensos para Magui (Matilde Serrasqueiro) a perguntar-lhes o que se passa com Flor.

Rosa Maria desmaia em choque por Dani (Camy Ribau) lhe contar que foi Flor quem sofreu o acidente com o jet ski na praia.

Recorde-se que Rosa Maria está capaz de tudo para defender a filha: