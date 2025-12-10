Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Delfina ultrapassa os limites e é expulsa e avisada

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:38
Ela vai longe demais.

Em «Terra Forte», Rosa Maria (Custódia Gallego) já recobrou os sentidos, estando muito preocupada com o estado de Flor (Benedita Pereira), com Dani (Camy Ribau) a dizer-lhe que só sabe que ela foi levada para o hospital. Delfina entra para confortar Rosa Maria, dizendo que pensava que Flor já tinha morrido. Rosa Maria olha-a furiosa. Delfina (Elsa Galvão) prossegue a dizer a Rosa Maria estar cheia de pena dela por achar que Flor não vai sobreviver. Rosa Maria não aguenta mais e expulsa Delfina de casa, furiosa com os maus presságios dela.

Delfina faz queixas no Ninho de Rosa Maria a ter posto fora de casa. Glória (Maria João Pinho) diz a Delfina saber que ela faz tudo para dizer mal dos outros, avisando-a não ir permitir que ela diga o que seja de Vivi. Glória decide tirar dali o stand-up de Vivi, deixando Rufino desolado. Sónia (Mafalda Tavares) meneia a cabeça. 

Recorde-se que foi Delfina quem vendeu as fotografias de Flor aos jornalistas: 

