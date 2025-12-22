Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria pede favor bombástico e impensável a Sammy

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) fica atónito por Rosa Maria (Custódia Gallego) lhe pedir que retroceda na sua decisão de deixar Maria de Fátima (Rita Pereira), dizendo que isso pode despoletar uma guerra na família, e que Maria de Fátima poderá querer vingar-se de Flor numa altura em que ela está tão frágil.

Rosa Maria insiste com Sammy para fazer aquelas tréguas temporárias com Maria de Fátima pelo bem da recuperação de Flor (Benedita Pereira). Sammy pergunta-lhe como vai conseguir dar a volta ao texto com a mulher. Rosa Maria esboça ar enigmático.

Recorde-se que Sammy prometeu ir lutar pelo seu amor por Flor: