Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria pede favor bombástico e impensável a Sammy

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:40
Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria pede favor bombástico e impensável a Sammy - TVI

Ninguém espera por isto.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) fica atónito por Rosa Maria (Custódia Gallego) lhe pedir que retroceda na sua decisão de deixar Maria de Fátima (Rita Pereira), dizendo que isso pode despoletar uma guerra na família, e que Maria de Fátima poderá querer vingar-se de Flor numa altura em que ela está tão frágil.

Rosa Maria insiste com Sammy para fazer aquelas tréguas temporárias com Maria de Fátima pelo bem da recuperação de Flor (Benedita Pereira). Sammy pergunta-lhe como vai conseguir dar a volta ao texto com a mulher. Rosa Maria esboça ar enigmático.

Recorde-se que Sammy prometeu ir lutar pelo seu amor por Flor:

Relacionados

Vem aí «Terra Forte»: Dinheiro do seguro de Vivi atrasa e Marcus fica em alerta

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima toma decisão surpreendente e vira a família a seu favor

Terra Forte

Aos 16 anos, atriz da TVI confessa os sacrifícios que teve de fazer para seguir o sonho

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra faz um ultimato a Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Relação de Maria de Fátima e Cobra é descoberta?

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro recebe a notícia que tanto teme

Terra Forte
Hoje

«Que saudade»: Ator de «Terra Forte» deixa mensagem de despedida emocionante

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima fica em apuros com conversa de Cobra

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra faz um ultimato a Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
1

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

Queridos Papás
qui, 9 out
2

«Que saudade»: Ator de «Terra Forte» deixa mensagem de despedida emocionante

Terra Forte
Ontem
3

Ricardo Burgos

sex, 19 dez
4

Uau! As collants de Olívia Ortiz são um arraso e uma autêntica tendência

Queridos Papás
16 nov 2023
5

Vem aí em «A Protegida»: Gonçalo pede ajuda de como pode reclamar a paternidade do filho

A Protegida
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Relação de Maria de Fátima e Cobra é descoberta?

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Jorge finge que morre

A Protegida
Hoje

Depois de Nuno Markl, ator muito acarinhado sofre AVC

Hoje

O gesto que revelou tudo sobre a relação de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey

Cacau
Hoje

Aos 50 anos, atriz que marcou uma geração mostra-se radiante e em plena forma

A Protegida
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria pede favor bombástico e impensável a Sammy

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Aos 50 anos, atriz que marcou uma geração mostra-se radiante e em plena forma

A Protegida
Hoje

Aos 16 anos, atriz da TVI confessa os sacrifícios que teve de fazer para seguir o sonho

Terra Forte
Hoje

«Tal nora tal sogra»: A dupla que está a fazer furor

Hoje

«Foi um dia duro»: Noivo de Maria Botelho Moniz é posto à prova

Hoje

Festa de sonho: Filha de Fernanda Serrano celebra 18 anos com surpresa emocionante

A Protegida
Hoje

«É tão bom ter este medo»: Ana Guiomar fala da mudança que precisava na vida profissional

Hoje
Mais Fora do Ecrã