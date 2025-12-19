Vem aí em «Terra Forte»: Sammy e Maria de Fátima vão divorciar-se

Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy faz uma promessa a Maria de Fátima. Irá cumprir?

Em «Terra Forte», Rosa Maria (Custódia Gallego) diz a Sammy (José Fidalgo) que devia ter preparado melhor Maria de Fátima (Rita Pereira) antes de lhe dizer que gostava de Flor, mas Sammy diz que as coisas se precipitaram no jantar por Maria de Fátima ter descoberto que tinha ido ver Flor (Benedita Pereira) ao hospital.

Sammy justifica a Rosa Maria que não conseguiu esconder de Maria de Fátima que gosta de Flor, mas nega ter-lhe contado que eles se envolveram. Sammy pede desculpa a Maria de Fátima pela forma como as coisas se precipitaram, com Maria de Fátima a recusar-se a falar com ele, dizendo que ele está a deitar fora tudo o que construíram por causa de um amor do passado.

Sammy chega cabisbaixo à procuradoria, contando a Cobra que se está a separar de Maria de Fátima. Cobra olha-o espantado.

Recorde-se que Dudu incentivou o pai a lutar por Flor: