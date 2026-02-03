Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria sofre um grande desgosto com Flor

  • Há 2h e 20min
Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria sofre um grande desgosto com Flor

Rosa Maria é apanhada de surpresa.

Em «Terra Forte», Rosa Maria (Custódia Gallego) conta a Álvaro (José Wallenstein) que Flor (Benedita Pereira) sempre soube que Rosinha (Francisca Salgado) era filha de Sammy (José Fidalgo), sendo falsa a história de ter sofrido de amnésia, mas decidiu esconder isso de todos por não querer que Rosinha fosse usada como arma numa guerra entre as famílias deles. Álvaro diz a Rosa Maria haver outra coisa muito preocupante a acontecer.

Rosa Maria está em choque por Álvaro já lhe ter contado que Flor passou toda a herança da família para Maria de Fátima (Rita Pereira), faltando descobrir o porquê de ela o ter feito. Álvaro diz a Rosa Maria que agora já não podem falar que não têm ligações familiares nenhumas por Rosinha ser neta de ambos.

Recorde-se que, anteriormente, Rosa Maria já tinha sofrido um desgosto com a filha, mas que a desculpou:

