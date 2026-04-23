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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Abandonada e humilhada, Maria de Fátima manipula Rosa Maria

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 36min
Vem aí em «Terra Forte»: Abandonada e humilhada, Maria de Fátima manipula Rosa Maria - TVI

Rosa Maria acredita piamente nele e vai pedir explicações.

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Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) lastima-se a Rosa Maria (Custódia Gallego) de Sammy (José Fidalgo) ter aproveitado a mudança de casa para se separar dela, e até os filhos conseguiu levar com ele, vincando que não deu motivos nenhuns a Sammy para fazer aquilo.

Ela conta à mãe que passou metade de tudo para ele e para os filhos. Rosa Maria, verdadeiramente impressionada, diz à filha ir a casa de Sammy (José Fidalgo) ver o que se está a passar. Maria de Fátima fica a praguejar contra o pai de Sammy.

Recorde-se que Rosa Maria foi uma das pessoas que impulsionou uma investigação sobre Maria de Fátima:

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