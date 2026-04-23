Vem aí em «Terra Forte»: Abandonada e humilhada, Maria de Fátima manipula Rosa Maria

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) lastima-se a Rosa Maria (Custódia Gallego) de Sammy (José Fidalgo) ter aproveitado a mudança de casa para se separar dela, e até os filhos conseguiu levar com ele, vincando que não deu motivos nenhuns a Sammy para fazer aquilo.

Ela conta à mãe que passou metade de tudo para ele e para os filhos. Rosa Maria, verdadeiramente impressionada, diz à filha ir a casa de Sammy (José Fidalgo) ver o que se está a passar. Maria de Fátima fica a praguejar contra o pai de Sammy.

Recorde-se que Rosa Maria foi uma das pessoas que impulsionou uma investigação sobre Maria de Fátima: