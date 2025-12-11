Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Com a filha à beira da morte, Rosa Maria ataca Maria de Fátima sem dó nem piedade

Os ânimos exaltam-se.

Em «Terra Forte», Rosa Maria (Custódia Gallego) critica o que Maria de Fátima (Rita Pereira) fez de enfrentar os jornalistas. Maria de Fátima critica-a por não ver tudo o que já fez por Flor (Benedita Pereira), dizendo ser óbvio que ela não a vê mesmo como filha. Rosa Maria acusa o toque. Dudu (Tomás Taborda) e Dani (Camy Ribau) abraçam a mãe, deixando-a reconfortada. Magui (Matilde Serrasqueiro) está desconfiada.

Médico informa a família que conseguiram salvar Flor, mas ela continua em risco de vida. Todos esboçam um misto de alívio com apreensão.

Maria de Fátima lastima-se a Sammy (José Fidalgo) que todos acham que ela só quer prejudicar Flor, mesmo tendo hoje lhe salvado a vida. Sammy vinca a Maria de Fátima ter ficado com muito orgulho nela hoje. Maria de Fátima manda uma mensagem mal Sammy sai do quarto.

Recorde-se que Rosa Maria tem enfrentado Maria de Fátima sem qualquer tipo de receio:

