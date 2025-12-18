Vem aí em «Terra Forte»: Em lágrimas, Maria de Fátima pede ajuda a Rosa Maria após fim do casamento com Sammy

Em «Terra Forte», Rosa Maria (Custódia Gallego) recebe Maria de Fátima (Rita Pereira), que a abraça a chorar, contando que o seu casamento com Sammy (José Fidalgo) acabou.
Rosa Maria olha surpresa para Maria de Fátima a pedir-lhe para dormir ali, dizendo precisar de ficar com alguém que goste dela. Maria de Fátima volta a chorar a pensar em Sammy, e Rosa Maria abraça-a.
Rosa Maria liga para Sammy e conta que Maria de Fátima chegou a sua casa arrasada e pediu para passar lá a noite.
Maria de Fátima abraça Rosa Maria a agradecer-lhe por todo o apoio que lhe deu, tendo percebido que ela gosta mesmo de si. Rosa Maria pede à filha que lhe explique o que aconteceu.
Recorde-se que Maria de Fátima e Rosa Maria fizeram as pazes: