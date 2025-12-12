Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quebra em momento comovente e mostra o lado desconhecido

Em «Terra Forte», Rosa Maria (Custódia Gallego) diz a Maria de Fátima (Rita Pereira) saber que ela compreende perfeitamente que Flor (Benedita Pereira) seja a sua filha preferida por ela ser do seu sangue, mas diz que também irá sempre gostar dela, e o seu amor por ela cresceu muito com o que ela fez de salvar Flor, indo ficar-lhe para sempre grata.

Rosa Maria faz uma festinha em Maria de Fátima e sai do quarto. Maria de Fátima fica a chorar emocionada.

Recorde o momento em que Maria de Fátima foi viver com os Terra Forte: