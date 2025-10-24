Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria faz uma revelação estrondosa sobre o passado de Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Rosa Maria (Custódia Gallego) explica a Dudu (Tomás Taborda) que a mãe de Rosinha (Francisca Salgado) é Flor, a sua filha desaparecida. Dudu fica atónito por Rosa Maria contar que Sammy e Flor estavam noivos antes de ela desaparecer.
Dudu questiona Rosa Maria sobre se Maria de Fátima (Rita Pereira) roubou o namorado a Flor. Rosa Maria nega, dizendo que eles só ficaram juntos depois de se pensar que Flor tinha morrido. Rosa Maria revela ao neto que ela e Manuel só adotaram Maria de Fátima quando ela já era adulta. Dudu fica atónito.
FLASHBACK INÉDITO (2007): Maria de Fátima surge a chorar a dizer a Rosa Maria e Manuel que Adelaide teve um acidente e morreu, tendo ficado sozinha no mundo.