Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria quer acabar com Maria de Fátima?

Em «Terra Forte», todos ouvem chocados Maria de Fátima (Rita Pereira) a dizer a Cobra (ricardo Burgos) para nunca se esquecer que sempre planearam tudo nas suas vidas para conseguirem chegar àquela posição de abastança que têm agora.

Maria de Fátima critica-o e diz-lhe que ele sempre foi o principal beneficiado com os golpes deles por ter sido ela quem se teve de sacrificar indo para a cama com Manuel (António Capelo), referindo que felizmente o conseguiu ludibriar e fazê-lo pensar que Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) eram filhos dele quando não o são. Rosa Maria (Custódia Gallego), a ouvir furiosa Maria de Fátima a dizer que foi graças ao seu esforço que conseguiu seduzir Manuel, faz menção de entrar disparada, mas Álvaro impede-a.