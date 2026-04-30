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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria quer acabar com Maria de Fátima?

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:31
Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria quer acabar com Maria de Fátima? - TVI

Ele descobre algo impensável.

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Em «Terra Forte», todos ouvem chocados Maria de Fátima (Rita Pereira) a dizer a Cobra (ricardo Burgos) para nunca se esquecer que sempre planearam tudo nas suas vidas para conseguirem chegar àquela posição de abastança que têm agora.

Maria de Fátima critica-o e diz-lhe que ele sempre foi o principal beneficiado com os golpes deles por ter sido ela quem se teve de sacrificar indo para a cama com Manuel (António Capelo), referindo que felizmente o conseguiu ludibriar e fazê-lo pensar que Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) eram filhos dele quando não o são. Rosa Maria (Custódia Gallego), a ouvir furiosa Maria de Fátima a dizer que foi graças ao seu esforço que conseguiu seduzir Manuel, faz menção de entrar disparada, mas Álvaro impede-a.

 

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