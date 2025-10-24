Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria não queria adotar Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda) pergunta apreensivo a Rosa Maria (Custódia Gallego) se vai continuar a gostar dele, agora que descobriu que tem netas de verdade. Rosa Maria vinca que sim. Rosa Maria nega pensativa a Dudu estar arrependida de ter adotado Maria de Fátima (Rita Pereira).
FLASHBACK INÉDITO (2007): Rosa Maria discute com Manuel (António Capelo) sem concordar com a ideia de adotarem Maria de Fátima quando Flor ainda morreu há tão pouco tempo. Manuel argumenta terem de pensar na sua sucessão. Rosa Maria acaba a culpar Manuel pelo infortúnio da filha por achar que ela acabou tudo com Sammy para o proteger de ele o tentar matar tal como fez ao irmão dele.
Dudu pensa em tudo o que Rosa Maria lhe contou sobre Maria de Fátima afinal ser filha de uma empregada dos Terra Forte. Olha para o telefone.
