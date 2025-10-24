Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria não queria adotar Maria de Fátima

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:52
Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria não queria adotar Maria de Fátima - TVI

A verdade começa a vir ao de cima.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda) pergunta apreensivo a Rosa Maria (Custódia Gallego) se vai continuar a gostar dele, agora que descobriu que tem netas de verdade. Rosa Maria vinca que sim. Rosa Maria nega pensativa a Dudu estar arrependida de ter adotado Maria de Fátima (Rita Pereira).

FLASHBACK INÉDITO (2007): Rosa Maria discute com Manuel (António Capelo) sem concordar com a ideia de adotarem Maria de Fátima quando Flor ainda morreu há tão pouco tempo. Manuel argumenta terem de pensar na sua sucessão. Rosa Maria acaba a culpar Manuel pelo infortúnio da filha por achar que ela acabou tudo com Sammy para o proteger de ele o tentar matar tal como fez ao irmão dele.

Dudu pensa em tudo o que Rosa Maria lhe contou sobre Maria de Fátima afinal ser filha de uma empregada dos Terra Forte. Olha para o telefone. 

De recordar que Maria de Fátima teve um caso com Manuel:

Relacionados

Exclusivo estreia «Terra Forte»: Revelamos como começa o primeiro episódio

«Terra Forte»: Maria de Fátima assume o lugar de Flor que é dada como morta

Terra Forte

Já ouviu a música do genérico de «Terra Forte»? Os atores ficaram muitos surpreendidos

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria faz uma revelação estrondosa sobre o passado de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: António e Flor estão envolvidos num confronto doloroso com o passado

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Sammy vê Flor ao fim de quase 20 anos

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: «Se for mesmo a minha Flor, eu tenho de a encontrar»

Terra Forte
Ontem

Rosa Maria fica em pânico com revelação de Sammy: «Que brincadeira de mau gosto é esta?»

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Morreu atriz famosa aos 49 anos: «Desaparecimento, inesperado e prematuro»

Hoje
1

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

A Fazenda
Ontem
2

Reconhece esta atriz? É uma das mulheres mais bonitas de Portugal!

Quero é Viver
23 jan 2023
3

Vem aí em «Terra Forte»: O reencontro de Flor e a mãe, Rosa Maria, ao fim de 20 anos

Terra Forte
Ontem
4

Exclusivo «Terra Forte»: No velório de Flor, Maria de Fátima insinua que ela se suicidou

Terra Forte
ter, 21 out
5

«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: António e Flor estão envolvidos num confronto doloroso com o passado

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Laura faz um sério pedido a JD

A Protegida
Hoje

«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro

Ontem

Fãs ficam eufóricos com coincidência entre “Morangos com Açúcar” e “Terra Forte”: «Que nostálgia»

Terra Forte
Ontem

«O meu 'filho' e a minha 'sobrinha'...»: A descoberta que deixou Rita Pereira completamente rendida

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria faz uma revelação estrondosa sobre o passado de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Está revelado o segredo de Cristina Ferreira para ter energia do início ao fim do dia

Hoje

Secret Story: José Raposo e os filhos imitam Vera e momento torna-se viral

Hoje

Morreu atriz famosa aos 49 anos: «Desaparecimento, inesperado e prematuro»

Hoje

«Passei por várias emoções»: Marta Andrino vive experiência sensorial ao lado de apresentadora famosa

Festa é Festa
Ontem

«Ainda estou a processar»: A noite que Jessica Athayde não consegue esquecer

Ontem

«O meu 'filho' e a minha 'sobrinha'...»: A descoberta que deixou Rita Pereira completamente rendida

Terra Forte
Ontem
Mais Fora do Ecrã