Sérum viral com trufa branca italiana dá brilho natural e prepara a pele para a maquilhagem

Este artigo pode conter links afiliados*

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 35min
Sérum viral com trufa branca italiana dá brilho natural e prepara a pele para a maquilhagem - TVI
D'alba first spray serum
D'alba first spray serum

Trufa branca do Piemonte: o segredo do sérum mais vendido da categoria beleza

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Há produtos que se tornam virais por marketing agressivo, e há outros que conquistam popularidade porque funcionam mesmo. Este sérum da d'Alba pertence claramente ao segundo grupo. Formulado com trufa branca do Piemonte, em Itália, alcançou o primeiro lugar de vendas na categoria de beleza, ultrapassou as 10 mil compras só no último mês e mantém uma média de 4,4 estrelas em mais de 31 mil opiniões. Disponível por cerca de 24 euros, tornou-se referência tanto nas redes sociais como entre quem procura skincare eficaz sem gastar uma fortuna.

Trufa branca italiana e textura híbrida que se adapta a tudo

O ingrediente estrela é a trufa branca do Piemonte, conhecida pelas propriedades antioxidantes e pelo contributo para a hidratação profunda e elasticidade da pele. A fórmula híbrida combina uma fase de óleo com uma fase de sérum, resultando numa textura surpreendentemente leve que absorve rapidamente. Várias utilizadoras referem que a pele fica hidratada sem sensação oleosa, ganha brilho natural e que os produtos aplicados a seguir assentam melhor e duram mais tempo. Este equilíbrio entre nutrição e leveza explica porque funciona bem em diferentes tipos de pele.

Adquira aqui

 

Resultados visíveis desde a primeira aplicação

Um dos aspetos mais repetidos nas avaliações é a rapidez dos resultados. Há quem note diferença logo na primeira utilização, com a pele visivelmente mais luminosa e hidratada. A fórmula mantém a pele confortável ao longo do dia, algo valorizado tanto por quem tem pele seca como por quem prefere acabamentos discretos. Comentários como "foi um antes e um depois" ou "dá vida ao rosto instantaneamente" aparecem com frequência. A versatilidade também impressiona: pode ser usado antes da maquilhagem para preparar a pele, depois para fixar e dar brilho, ou sozinho em dias sem maquilhagem.

Certificação vegan e adequado a diferentes rotinas

Com certificação vegan, testado dermatologicamente e adequado a vários tipos de pele, este sérum consolidou-se como um dos grandes sucessos globais de skincare. Entre os números impressionantes de vendas, as milhares de avaliações positivas e os relatos de transformação visível, percebe-se facilmente porque conquistou tanto espaço. Para quem procura hidratação profunda, brilho natural e uma base perfeita para a maquilhagem sem investir em produtos de luxo inacessíveis, este sérum italiano tornou-se numa escolha lógica.

Adquira aqui

 

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

Rugas e manchas: o sérum anti-idade mais vendido da Amazon está a conquistar mulheres e homens

Adidas a 27 euros? Estes ténis estão a voar das prateleiras da amazon

Vamos brilhar aos 70 anos: esta é a rotina de pele de Helena Isabel

Muito mais barata que  Steampod! A prancha de cabelo que hidrata enquanto alisa e não seca os fios

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy e Álvaro estão perto de desmascarar jogada de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
1

Vem aí em «Terra Forte»: Flor confronta Sammy e Álvaro após ouvir conversa suspeita

Terra Forte
7 nov 2025
2

Vem aí em «Terra Forte»: Flor confessa a Rosinha que pode ter sido vítima de um crime e pede-lhe ajuda

Terra Forte
30 out 2025
3

Vem aí em «Terra Forte»: Flor expulsa Rosinha para que ela possa ir viver com Sammy

Terra Forte
Hoje
4

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Queridos Papás
seg, 2 fev
5

Rosa Bela e Carlos Areia ficam comovidos com mensagem inesperada: «É inspirador»

24 nov 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima bate em Dani, após descobrir o que ela fez

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Pânico! Cris desmaia após a colheita

Amor à Prova
Ontem

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Queridos Papás
seg, 2 fev

Marido de Catarina Gouveia está internado há dias: «Não sabemos viver sem ti»

Ontem

«Esperem o resto da novela»: Sara Barradas e José Raposo revelam novo projeto pessoal

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha é cruel com António e Flor, deixando-os desfeitos

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Após um ano separada, atriz acarinhada confessa: «Fiquei num casulo e estava difícil sair»

Hoje

Rita Pereira viveu situação de extrema urgência. Mas, um milagre aconteceu

Hoje

De luto, atriz de Inspector Max desaba: «Não é possível haver mundo sem ele»

Hoje

Catarina Gouveia atualiza estado de saúde do marido: «Vão decidir se será para intervencionar»

Hoje

Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, revela o que está a passar: «Não estou bem»

Hoje

O casamento deles 'fez correr muita tinta', hoje esperam um filho

A Protegida
Hoje
Mais Fora do Ecrã