D'ZRT anunciam pausa na carreira e já se sabe quando é o último concerto

Este domingo, 1 de setembro de 2024, os D'ZRT fizeram um direto no Instagram, onde estiveram à conversa com vários atores que passaram pela série «Morangos com Açúcar».

Inesperadamente, revelaram os fãs uma decisão muito importante: vão fazer uma pausa na carreira. No entanto, deixaram uma promessa: «Não é o fim, é um até já».

Ao que tudo indica, Cifrão, Edmundo Vieira e Paulo Vintém deverão regressar aos palcos, após esta pausa, em 2026.

Assim sendo, o último concerto da banda é já no próximo dia 28 de setembro de 2024, em Coimbra. Num espetáculo, que irá reunir, também, as Just Girls e os 4Taste.

Recorde-se que o primeiro concerto do grande regresso dos D'ZRT foi a 29 de abril de 2023 e que, desde aí, nunca mais pararam, tendo percorrido o país de norte a sul e ilhas.