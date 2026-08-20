Fim inesperado? Uma das atrizes mais cobiçadas do momento está novamente solteira ao fim de poucos meses de relação

Dakota Johnson e o músico Role Model terão colocado um ponto final na relação, menos de um ano depois de terem sido vistos juntos pela primeira vez. A notícia é avançada pela revista A atriz internacional,e o músico Role Model terão colocado um ponto final na relação, menos de um ano depois de terem sido vistos juntos pela primeira vez. A notícia é avançada pela revista People, que revela que a atriz está novamente solteira.

Segundo uma fonte citada pela publicação, o relacionamento entre a protagonista de o filme O Match Perfeito, de 36 anos, e o cantor de “Look at That Woman”, de 29, terminou “há algum tempo”. A People adianta ainda que tentou obter uma reação por parte dos representantes dos dois, mas não recebeu qualquer resposta.

Os primeiros rumores de romance surgiram em dezembro de 2025, quando Dakota Johnson e Role Model foram vistos juntos. No mês seguinte, em janeiro, voltaram a ser fotografados lado a lado durante um encontro em Los Angeles.

Na altura, uma fonte próxima da atriz contou à People que Dakota “gostava muito” do músico, embora estivesse a levar a relação com alguma tranquilidade depois do longo relacionamento que tinha terminado anteriormente.

Dakota Johnson manteve, durante vários anos, uma relação com Chris Martin, vocalista dos Coldplay. Os dois começaram a namorar em 2017 e chegaram a ficar noivos, mas acabaram por terminar a relação em 2025.

Apesar de nunca terem assumido publicamente o namoro, Dakota Johnson e Role Model pareciam estar numa boa fase. Em abril, uma fonte revelou à People que os dois estavam “em sintonia” e que a relação estava a evoluir “naturalmente”. Poucos meses depois, surge agora a confirmação de que seguiram caminhos diferentes.

Dakota Johnson prepara transformação para interpretar Marilyn Monroe

A vida amorosa da atriz não foi, contudo, o único motivo pelo qual Dakota Johnson esteve recentemente em destaque.

A atriz prepara-se para dar vida a uma das figuras mais icónicas da história de Hollywood: Marilyn Monroe. Dakota foi escolhida para interpretar a estrela no filme Flesh Impact, que deverá ser apresentado no Festival de Cinema de Veneza, em setembro.

O projeto surge no ano em que se assinala o centenário do nascimento de Marilyn Monroe, que completaria 100 anos a 1 de junho.

Dakota Johnson vai ainda contracenar com Ellen Burstyn, de 93 anos, que interpretará uma versão mais velha da lendária atriz.