«A Fazenda»: Leonor trava uma grande luta com a saúde mental

Em «A Fazenda», Leonor Borges Lacerda (Dalila Carmo) conheceu Miguel Borges Lacerda (Diogo Infante) na Feira da Golegã e se apaixonou por ele. Uma gravidez indesejada precipitou o casamento que lhe trouxe muitos dissabores, especialmente devido à personalidade machista e prepotente de Miguel que, com o passar dos anos, se revelou também um marido infiel.

Com o desgaste do seu casamento, Leonor desenvolveu depressões que a levaram a longos períodos de internamento. Ao fim de dezoito anos, ela encontrou coragem para se divorciar de Miguel e saiu de casa, levando consigo as duas filhas mais novas. Mafalda, a mais velha, escolheu ficar com o pai.

«A Fazenda» estreia dia 25 de novembro: