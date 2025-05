Dalila Carmo deixa a dúvida no ar sobre «A Fazenda»: «Para já ainda são todas irmãs umas das outras...»

Dalila Carmo surpreendeu os seguidores com uma partilha enigmática e bem-humorada sobre os bastidores de A Fazenda, a novela da TVI que tem conquistado o público.

No passado dia 6 de maio, a atriz recorreu às redes sociais para partilhar uma fotografia ao lado de Kelly Bailey, Margarida Corceiro e Inês Aguiar, que interpretam as personagens Eva, Júlia e Mafalda na trama. Dalila Carmo dá vida a Leonor, mãe das três jovens na ficção.

Na legenda da publicação, a atriz escreveu com ironia e um toque de mistério:

Era uma vez uma mãe que raramente viu as suas 3 filhas juntas. Então sempre que a família se juntava, fazia uma fotografia. Esta é a segunda fotografia. Ou seja, da segunda vez que a mãe encontra as suas filhas. Que são 3. Como se vê. Era uma vez a penúltima semana de gravações! E para já estas 3 filhas ainda são todas irmãs umas das outras. Pq a qualquer momento posso passar a ser eu a filha da @magui_corceiro ou da @inesvarzeaaguiar ou da @kellybaileyy ou ainda: será que as filhas são minhas? #staytuned #weneverknow".