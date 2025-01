Vem aí em «A Fazenda»: Leonor esconde um grande mistério. Mas, há uma pessoa que sabe!

Em «A Fazenda», Mafalda (Inês Aguiar) olha chocada para Leonor (Dalila Carmo) a dizer-lhe que não se admira nada que Miguel (Diogo Infante) tenha um caso com Bianca (Raquel Tillo), tal como sempre teve com muitas outras mulheres. Miguel entra e olha furioso para Leonor, criticando-a por andar a difamá-lo com as filhas.

O advogado avisa a mãe das filhas que ainda tem o trunfo de saber o que ela fez no passado se ela continuar a querer dar cabo dele.

Mais tarde, Leonor fica a pensar tensa na ameaça de Miguel sobre revelar o que ela fez no passado.

Recorde-se que estes dois passam o tempo a atacarem-se mutuamente: