Vem aí em «A Fazenda»: Leonor está disposta a voltar para Portugal com Miguel. Eis a condição!

Em «A Fazenda», Miguel (Diogo Infante) diz a Leonor (Dalila Carmo) que é provável que ela seja inocentada dos crimes de Gaspar (Nuno Lopes) devido ao seu historial clínico. Conta que os seus planos passam por levar Eva (Margarida Corceiro) para Lisboa, e indica que gostava que ela os acompanhasse.

Leonor indica a Miguel que volta com ele e Eva para Lisboa, se ele retirar a queixa de tentativa de homicídio a Gaspar. Acusa-o de ter ido ter com eles, para matar Gaspar, por querer ficar com a herança dele.

Leonor fica emocionada por Mafalda (Inês Aguiar) pretender ajudar Gaspar, dizendo que é Miguel quem tem de pagar por ter feito mal a tanta gente.

Assim sendo, será que Leonor ainda está disposta a regressar com Miguel?

Recorde-se que Leonor fugiu com Gaspar e que, nesse momento, Miguel ainda os avistou: