Vem aí em «A Fazenda»: Leonor está muito estranha. O que ela esconde?

Em «A Fazenda», Miguel (Diogo Infante) mostra-se surpreso aos inspetores a dizerem-lhe que Leonor (Dalila Carmo) declarou que estava em casa com ele na noite da morte de Bianca (Raquel Tillo). Miguel justifica que não queria prejudicar Leonor e por isso manteve segredo. Miguel liga para Gustavo (Nuno Pardal) a pedir-lhe que faça algo.

Leonor assente a Mafalda (Inês Aguiar) ir buscar Júlia (Kelly Bailey) ao aeroporto. Leonor, muito tensa, liga de seguida para Gaspar (Nuno Lopes) a avisá-lo ter de ficar mais uns dias em Lisboa por causa de Júlia, dizendo-lhe que Miguel está inocente da morte de Bianca, não lhe dando mais explicações.