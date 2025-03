«A Cristina Ferreira teve uma ideia maravilhosa»: tudo sobre o novo projeto TVI aqui

Viu o post viral de Cristina Ferreira? «Se é para brincar...»

Dalila Carmo recorreu às redes sociais para partilhar o entusiasmo com a nova série da TVI, Mulheres Às Armas, cuja apresentação aconteceu esta semana. A atriz revelou estar profundamente orgulhosa deste projeto, que considera um marco importante para a ficção nacional.

«Hoje apresentámos a série Mulheres Às Armas, na TVI. E eu não podia estar mais feliz com o que este projeto pode representar para o futuro da ficção do canal», escreveu.

Na sua publicação, a atriz fez questão de elogiar a equipa envolvida, destacando o papel de Cristina Ferreira, responsável pela ideia original, Filipa Martins, que assinou o argumento, e Patrícia Sequeira, realizadora e co-produtora da série. A atriz sublinhou ainda o talento do elenco, que inclui Sílvia Chiola, Sara Carinhas, Nena Velha Hiena e Victoria Guerra.

Com estreia marcada para o dia 11 de abril, a série promete ser uma aposta forte da TVI, abordando temas relevantes e trazendo para o pequeno ecrã um grupo de mulheres determinadas e resilientes.

Reações dos seguidores

Os fãs e colegas de profissão não tardaram a reagir à publicação, deixando mensagens de apoio e entusiasmo. «Vou voltar e ver. Estou em digressão. Tenho a certeza que é sensacional!», «Está incrível», «Estrondosa, linda mãe! Foi uma honra ter-te ao meu lado», e «Tu és maravilhosa», foram alguns dos comentários deixados.

Com uma narrativa envolvente e um elenco de luxo, Mulheres Às Armas promete conquistar o público e marcar a ficção nacional.

“Mulheres, às Armas” é o mais recente projeto de ficção da TVI. Esta minissérie de 3 episódios tem estreia marcada para dia 11 de abril.

Escrita por Filipa Martins, com realização de Patrícia Sequeira e produzida pela Santa Rita Filmes, esta minissérie, que surge de uma ideia original de Cristina Ferreira, reúne perfis femininos de diferentes origens, que se aventuram no caminho titubeante da emancipação, da luta social e política. Só a amizade as poderá ajudar na guerra contra a opressão da ditadura do Estado Novo e da sociedade que as via apenas como mães, esposas e donas de casa.

"Mulheres, às Armas" tornou-se o grito de batalha de uma geração de mulheres que procurou a sua emancipação e lutou por um país mais justo e igualitário, contando a história de heroínas anónimas que merecem ser lembradas e celebradas, como um testemunho do poder da solidariedade feminina e da luta pelos direitos e liberdades fundamentais.

Veja também: