Exclusivo «A Fazenda»: Leonor e Gaspar apanham Zuri a fazer mal a Eva?

Em «A Fazenda», Zuri (Madalena Aragão) diz a Eva (Margarida Corceiro) não lhe desejar mal, somente querendo que ela se afaste para poder ficar com Talu (Evandro Gomes), que é a única pessoa que tem na sua vida. Gaspar (Nuno Lopes) e Leonor (Dalila Carmo) entram disparados com receio de Zuri ter feito alguma coisa a Eva.

Zuri jura a uns desconfiados Gaspar e Leonor que não queria fazer mal a Eva, somente tendo vindo ali falar com ela para ela se afastar de Talu. Nenhum deles acredita em Zuri, com Gaspar a pedir a Nadir (Sharam Diniz) que não deixe mais Zuri entrar ali no quarto. Zuri sai a chorar.

Recorde-se que Zuri tem sido implacável com Eva: