Vem aí em «A Fazenda»: Inesperadamente, Leonor 'dá uma facada' a Gaspar

Em «A Fazenda», Gaspar (Nuno Lopes) deixa mensagem de voz a Leonor (Dalila Carmo), preocupado por ela ainda não ter ligado. Gaspar diz a um derrotado Talu que não podem desistir de provar os crimes de Lukenia (Rita Cruz), ainda que estejam a ficar sem dinheiro. Talu (Evandro Gomes) pensa dividido na proposta que Lukenia lhe fez.
Leonor mente a Gaspar sobre já ter falado com Miguel (Diogo Infante). Este toca à porta, dizendo a Leonor não querer que ela se arrisque por ele. Leonor diz a Miguel somente querer justiça, já tendo ligado para a PJ para o inocentar.
Gaspar e Talu permanecem confusos em Leonor querer ajudar Miguel depois de todos os problemas que ele lhe causou. Gaspar diz a Talu ir com ele ao lodge para falar com Manta para ele lhes fazer um empréstimo.
Recorde-se que Miguel está a ser acusado de estar envolvido na morte de Bianca (Raquel Tillo):