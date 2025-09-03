Vem aí em «A Fazenda»: Leonor traiu Gaspar com Miguel?

Em «A Fazenda», Gaspar (Nuno Lopes) faz nova chamada para Leonor (Dalila Carmo) a questioná-la frontal por que lhe escondeu que dormiu com Miguel (Diogo Infante) na noite da morte de Bianca. Leonor, surpresa por Gaspar já saber da história, defende-se aflita que nessa altura eles estavam separados. Suspira tensa a prever o pior.
Leonor pergunta a Miguel se foi contar a Gaspar que passaram a noite juntos e ele fica tenso.
Gaspar lastima-se a Januário de ter descoberto que Leonor dormiu com Miguel na noite da morte de Bianca, achando que afinal ela nunca o esqueceu, tendo receio de a perder.
Miguel assevera a Leonor não ter sido ele que contou a Gaspar, mas Leonor não acredita, e acusa-o de estar sempre a tentar estragar-lhe a vida.
Recorde-se que, recentemente, Gaspar e Leonor aliaram-se a Miguel: