Vem aí «A Fazenda»: Leonor faz revelação às filhas sobre morte de Bianca

Em «A Fazenda», Leonor (Dalila Carmo) garante às filhas que Miguel (Diogo Infante) não matou Bianca (Raquel Tillo), explicando que a queda da jovem da varanda foi um acidente. Júlia revela que Alba lhe propôs não entregar Miguel, oferecendo o bilhete de Bianca em troca de ela desistir da queixa contra Duarte. Leonor, determinada, diz haver uma maneira de provar a inocência de Miguel, mas precisará de viajar até Lisboa.

Enquanto isso, Gaspar (Nuno Lopes) confirma a Leonor que Celso está a esconder Duarte (Cláudio de Castro), obedecendo às ordens de Lukenia.

Relembre-se do momento da morte de Bianca: