Vem aí em «A Fazenda»: Inesperado! Leonor faz um acordo bombástico com Lukenia

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) olha atónita para Samuel a dizer que pretende desistir de lutar pela herança de Gaspar (Nuno Lopes), dizendo não estar preparado para ir para tribunal enfrentar todo o mal que vão dizer da sua mãe, preferindo ficar para sempre na dúvida de quem é o seu pai biológico.

Leonor (Dalila Carmo), a observá-los com Lukenia (Rita Cruz), assevera-lhe ir cumprir a sua parte do acordo de dar metade da fazenda a Talu (Evandro Gomes) se Samuel for afastado.

Júlia fica muito irritada com Eva (Margarida Corceiro), Leonor e Alba (São José Correia) por todas elas concordarem que Samuel era uma farsa e por isso quer agora desistir da ação de paternidade. Leonor diz ser melhor assim que Samuel regresse a Benguela sem reclamar nada da herança de Gaspar.

Eva fica surpresa por Leonor dizer que se vai já embora amanhã, dizendo que apesar de tudo aquela viagem serviu para renovar a sua confiança. Eva sorri feliz por Leonor lhe pedir que divida a fazenda com Talu quando forem feitas as partilhas.

Recorde-se que Samuel aceitou a herança por ter sido chantageado pela mãe: