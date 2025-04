Vem aí em «A Fazenda»: Depois da desgraça, Leonor e Alba unem-se com uma intenção

Em «A Fazenda», Leonor (Dalila Carmo) diz a Alba (São José Correia) querer tentar que ambas fiquem em paz uma com a outra. Alba alerta para o perigo de Leti (Madalena Brandão) denunciá-las, mas Leonor diz confiar que Miguel (Diogo Infante)a vai persuadir a não o fazer. Alba revela à irmã que Miguel conseguiu que Gaspar contratasse Adriana para o defender em tribunal, mas com o objetivo de que ele seja condenado. Leonor fica abalada.

Leonor, ainda que dizendo a Alba que nunca mais vai voltar para Gaspar por causa do email que ele enviou a contar que aconteceu com Rita, diz querer ajudá-lo por não querer permitir que Miguel o trame com Adriana.

Recorde quem é esta advogada: