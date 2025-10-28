Atriz famosa vive pesadelo ao ser assaltada

Dânia Neto, de 42 anos, é uma das atrizes portuguesas mais conhecidas da sua geração. Ficou especialmente marcada pela sua participação em “Morangos com Açúcar”, onde deu vida a Maria Vicente, uma jovem determinada que queria conquistar Simão, personagem interpretado por Pedro Teixeira. Mais tarde, integrou outros projetos de sucesso da TVI, como “Mundo Meu” e “Tempo de Viver”, consolidando a sua carreira na ficção nacional.

Fora dos ecrãs, a atriz viveu recentemente um episódio que abalou a sua tranquilidade. A casa de Dânia Neto foi assaltada, num fim de semana que começou de forma serena mas terminou com um enorme susto. A artista contou o sucedido através das redes sociais, partilhando com os seguidores o momento difícil que viveu.

Num story publicado no Instagram, Dânia revelou: “Podia ter sido um domingo feliz e normal, mas... após um almoço de família regressámos a casa e tínhamos sido assaltados.” A atriz explicou que tudo aconteceu quando regressava de um almoço em família, deparando-se com a sua habitação invadida.

Sem entrar em detalhes sobre o que foi levado ou os danos provocados, a atriz transmitiu o impacto emocional do momento, deixando os fãs preocupados e solidários. Nas redes sociais, multiplicaram-se as mensagens de apoio e carinho, com muitos a manifestarem indignação perante o sucedido.

Dânia Neto é mãe de dois filhos, fruto da relação com o médico dentista Luís Matos Cunha, e costuma partilhar com o público vários momentos felizes da sua vida familiar. Desta vez, porém, a publicação revelou o lado mais frágil da artista, que enfrentou um episódio inesperado e angustiante.

Veja aqui um video engraçado da atriz com o seu filho mais novo: