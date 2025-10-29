Antes e Depois

No início dos anos 2000, era uma das mulheres mais bonitas de «Morangos com Açúcar». Como está em 2025?

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 5min
No início dos anos 2000, era uma das mulheres mais bonitas de «Morangos com Açúcar». Como está em 2025? - TVI

Entre o trabalho e a vida pessoal, a atriz continua a inspirar pela sua autenticidade, elegância e força.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

No início dos anos 2000, Dânia Neto era uma das mulheres por quem mais se suspirava. Hoje, aos 42 anos, continua a ser uma das atrizes portuguesas mais queridas e reconhecidas da sua geração, mantendo uma presença constante tanto na televisão como nas redes sociais.

A sua popularidade disparou com a participação em “Morangos com Açúcar”, onde deu vida a Maria Vicente, uma jovem determinada que sonhava conquistar Simão, personagem interpretado por Pedro Teixeira. O papel marcou uma geração e deixou muitos corações a palpitar.

Mais tarde, Dânia integrou produções de sucesso da TVI como “Mundo Meu” e “Tempo de Viver”, consolidando o seu estatuto como uma das figuras mais talentosas da ficção nacional.

Fora dos ecrãs, a atriz tem vivido uma fase de grandes emoções. Recentemente, viu a sua tranquilidade ser abalada por um assalto à sua casa, num fim de semana que começou de forma pacífica, mas terminou com um enorme susto. A própria partilhou o episódio com os seguidores, nas redes sociais, descrevendo o momento difícil que enfrentou.

Apesar do contratempo, Dânia Neto mostra-se focada no que mais importa: a sua família. Casada desde 2024 com o médico dentista Luís Matos Cunha, é mãe de dois filhos e costuma partilhar momentos de ternura e felicidade ao lado deles.

Entre o trabalho e a vida pessoal, a atriz continua a inspirar pela sua autenticidade, elegância e força — provando que o talento e o charme que a tornaram um ícone nos anos 2000 permanecem intactos em 2025.

Relacionados

«Muito amor»: Depois da gravidez, Inês Aires Pereira faz anúncio surpreendente

«Acho muito injusto»: Ana Guiomar reage a um dos acontecimentos que abalou o País

Antes e Depois

Era considerada uma das mulheres mais bonitas nos anos 2000. Como está agora?

Ontem

Lembra-se de MacGyver? Ator tem hoje 75 anos e está irreconhecível

qui, 16 out

Antes de ser ator, já era um charme. Este é um dos artistas mais cobiçados de Portugal

A Protegida
qua, 8 out

Eram consideradas as gémeas mais bonitas de Portugal. Veja como estão agora

ter, 30 set

É protagonista de uma das séries mais vistas do mundo, é português e deixa muitos corações a bater. Quem é este menino?

qui, 19 jun

Lembra-se do João de «Morangos com Açúcar 4»? Pode vê-lo em «A Protegida», mas se calhar nem o reconhece

A Fazenda
sex, 23 mai
Mais Antes e Depois

Mais Vistos

"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal

Hoje
1

Inês Aires Pereira arrasa com fotos sensuais, mas reparou neste pormenor?

qui, 13 mar
2

Exaustor impecável e sem gordura: como limpar em 5 minutos sem esfregar

Hoje
3

Pedro Bianchi Prata partilha momento marcante com o filho: «Basta um abraço para ficar completo»

qui, 4 set
4

«O pai volta sempre»: Com o pai ausente, Filho de Maria Botelho Moniz grita por ele e está a comover o país

Ontem
5

«Muito amor»: Depois da gravidez, Inês Aires Pereira faz anúncio surpreendente

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor engana Rosa Maria e Sammy com uma história falsa

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Farto de exigências, Óscar ameaça Clarice

A Protegida
Hoje

No início dos anos 2000, era uma das mulheres mais bonitas de «Morangos com Açúcar». Como está em 2025?

Hoje

«Muito amor»: Depois da gravidez, Inês Aires Pereira faz anúncio surpreendente

Ontem

«O pai volta sempre»: Com o pai ausente, Filho de Maria Botelho Moniz grita por ele e está a comover o país

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Após ser traída pela melhor amiga, Flor reencontra Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Passo a passo vou lá chegar…»: Carlos Areia comove fãs com lição de vida

Hoje

Bolo de bolacha à antiga: a receita mais rápida e tradicional

Hoje

"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal

Hoje

Exaustor impecável e sem gordura: como limpar em 5 minutos sem esfregar

Hoje

«Muito amor»: Depois da gravidez, Inês Aires Pereira faz anúncio surpreendente

Ontem

Atriz famosa vive pesadelo ao ser assaltada

Ontem
Mais Fora do Ecrã