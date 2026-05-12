Foi uma das atrizes mais cobiçadas dos anos 2000, aos 43 anos continua a tirar o fôlego

Dânia Neto, de 43 anos, é atualmente uma das atrizes portuguesas mais reconhecidas e acarinhadas pelo público, fruto de uma carreira sólida e consistente na ficção nacional. A atriz estreou-se na televisão na segunda temporada de Morangos com Açúcar (2004/2005), interpretando a sensual e cobiçada Maria Vicente.

Para além da carreira profissional, Dânia Neto vive também uma fase muito estável a nível pessoal. A atriz é casada com o médico dentista Luís Matos Cunha desde 13 de abril de 2024, num relacionamento que tem sido marcado pela discrição e cumplicidade. O casal celebrou recentemente o seu aniversário de casamento em 2026, assinalando mais um momento importante da sua vida em comum.

A atriz é mãe de dois filhos: Salvador, nascido em 2018, e António Maria, nascido em 2023, assumindo a maternidade como uma das dimensões mais importantes da sua vida, frequentemente conciliada com a carreira artística.

Recentemente, a atriz voltou a captar a atenção do público ao partilhar imagens de umas férias num cenário paradisíaco, onde surge de biquíni preto, numa piscina, num registo descontraído e muito sorridente. As fotografias rapidamente se tornaram virais nas redes sociais, não só pela paisagem envolvente, mas também pela naturalidade e sensualidade da atriz.

Na publicação, Dânia Neto acompanhou as imagens com uma reflexão pessoal sobre o momento vivido, escrevendo: «Há lugares que não se explicam… sentem-se. Onde o tempo abranda, o coração respira mais fundo e tudo volta ao essencial. Entre o silêncio da natureza, o som e a imensidão desta paisagem, lembrei-me de como a verdadeira riqueza está nestes instantes simples que ficam gravados na alma. Memórias que o telemóvel guarda… mas que o coração nunca esquece. 🌿»

A partilha rapidamente gerou uma onda de reações positivas, com vários elogios por parte de fãs e figuras públicas. Entre os comentários, destacam-se mensagens como «CALMA LAAAAA», deixado pela atriz Julia Palha, bem como «Wooowwww», «A mais linda de Portugal», «Lindíssima foto» e «Linda e maravilhosa beijos», entre muitos outros.

Reveja aqui uma das cenas mais icónicas da atriz: