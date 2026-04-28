Daniela Melchior sofre acidente

Daniela Melchior, nascida a 1 de novembro de 1996, é hoje uma das atrizes portuguesas com maior projeção internacional. A artista alcançou reconhecimento mundial após a sua estreia em Hollywood no papel de Ratcatcher 2, no filme da DC “O Esquadrão Suicida” (2021), produção que abriu portas a uma carreira além-fronteiras.
Desde então, Daniela Melchior consolidou a sua presença em grandes produções internacionais. Em “Velozes e Furiosos 10” (2023) interpretou Isabel Neves, e em “Road House” (2024) contracenou com o ator Jake Gyllenhaal, reforçando o seu estatuto como um dos nomes portugueses mais promissores em Hollywood.
Antes da aventura internacional, Daniela iniciou o seu percurso artístico em Portugal, estreando-se na televisão em 2014. Participou em novelas de sucesso da TVI, como “Ouro Verde” e “A Herdeira”, onde começou a conquistar o público nacional.
Acidente inesperado durante o trabalho
Recentemente, a atriz voltou a dar que falar, desta vez por um episódio inesperado vivido durante um trabalho. Daniela Melchior revelou nas redes sociais que sofreu um acidente que lhe provocou ferimentos no rosto: “Este fim de semana abri o lábio e parti um dente a trabalhar, foi um acidente btw”, contou de forma descontraída.
Apesar do susto, a atriz explicou que recebeu apoio imediato e conseguiu recuperar rapidamente, agradecendo à equipa que a acompanhou: “Graças a nossa 2AD Matilde consegui descansar umas horas e consegui reconstruir o dente assim que acordei”, escreveu.
Daniela Melchior revelou ainda o ritmo intenso a que esteve sujeita, explicando que trabalhou durante a noite inteira e que o acidente aconteceu já de manhã: “Trabalhei a noite toda, o acidente aconteceu às 7 da manhã, dormi o dia todo e às 21h tinha o meu sorriso de volta.”
A forma como Daniela Melchior lidou com a situação impressionou muitos seguidores, que elogiaram a sua força, profissionalismo e capacidade de recuperação perante um contratempo inesperado.
Com uma carreira em ascensão e projetos de grande dimensão no currículo, a atriz portuguesa continua a mostrar que talento, dedicação e resiliência caminham lado a lado no seu percurso.