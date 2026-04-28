Daniela Melchior sofre acidente

Daniela Melchior sofre acidente

 Daniela Melchior, nascida a 1 de novembro de 1996, é hoje uma das atrizes portuguesas com maior projeção internacional. A artista alcançou reconhecimento mundial após a sua estreia em Hollywood no papel de Ratcatcher 2, no filme da DC “O Esquadrão Suicida” (2021), produção que abriu portas a uma carreira além-fronteiras.

Desde então, Daniela Melchior consolidou a sua presença em grandes produções internacionais. Em “Velozes e Furiosos 10” (2023) interpretou Isabel Neves, e em “Road House” (2024) contracenou com o ator Jake Gyllenhaal, reforçando o seu estatuto como um dos nomes portugueses mais promissores em Hollywood.

Antes da aventura internacional, Daniela iniciou o seu percurso artístico em Portugal, estreando-se na televisão em 2014. Participou em novelas de sucesso da TVI, como “Ouro Verde” e “A Herdeira”, onde começou a conquistar o público nacional.

Acidente inesperado durante o trabalho

Recentemente, a atriz voltou a dar que falar, desta vez por um episódio inesperado vivido durante um trabalho. Daniela Melchior revelou nas redes sociais que sofreu um acidente que lhe provocou ferimentos no rosto: “Este fim de semana abri o lábio e parti um dente a trabalhar, foi um acidente btw”, contou de forma descontraída.

Apesar do susto, a atriz explicou que recebeu apoio imediato e conseguiu recuperar rapidamente, agradecendo à equipa que a acompanhou: “Graças a nossa 2AD Matilde consegui descansar umas horas e consegui reconstruir o dente assim que acordei”, escreveu.

Daniela Melchior revelou ainda o ritmo intenso a que esteve sujeita, explicando que trabalhou durante a noite inteira e que o acidente aconteceu já de manhã: “Trabalhei a noite toda, o acidente aconteceu às 7 da manhã, dormi o dia todo e às 21h tinha o meu sorriso de volta.”

A forma como Daniela Melchior lidou com a situação impressionou muitos seguidores, que elogiaram a sua força, profissionalismo e capacidade de recuperação perante um contratempo inesperado.

Com uma carreira em ascensão e projetos de grande dimensão no currículo, a atriz portuguesa continua a mostrar que talento, dedicação e resiliência caminham lado a lado no seu percurso.

Relacionados

O lugar 'secreto', em família, de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão fica mais perto do que imagina

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Susette entrega provas a Flor, que prometem arrasar Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem
1

Vem aí em «Terra Forte»: António e José ficam em choque com o estado de Flor

Terra Forte
sex, 30 jan
2

Exclusivo «Amor à Prova»: Alice encontra Amália nos braços de Tomás

Amor à Prova
Ontem
3

Vem aí em «Amor à Prova»: A precisar de ser operado, Domingos foge da clínica

Amor à Prova
sex, 24 abr
4

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra faz um ultimato a Maria de Fátima

Terra Forte
22 dez 2025
5

Vem aí em «Terra Forte»: Sem dó nem piedade, Sammy ameaça Cobra

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Terra Forte»: Armando pede Vivi em casamento

Terra Forte
dom, 26 abr

Exclusivo «Amor à Prova»: Amália expulsa David de casa

Amor à Prova
dom, 26 abr

Atriz de «A Fazenda» e a noiva vão ser mães, mas é anúncio original que está 'nas bocas do mundo'

A Fazenda
Ontem

«Que bomba»: Soraia Sousa deixa internet ao rubro com fotografias ousadas

Ontem

Apresentadora provoca debate aceso: «O dinheiro não traz felicidade? Traz»

Ontem

Exclusivo «Amor à Prova»: Alice encontra Amália nos braços de Tomás

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

Daniela Melchior sofre acidente

Hoje

Receita de massa com camarão fácil e económica. Leva menos de 20 minutos a fazer

Ontem

O lugar 'secreto', em família, de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão fica mais perto do que imagina

Ontem

Alerta fofura! Filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho é parecido com a mãe ou com o pai?

Ontem

«Não acredito no que vejo, isto deve ser IA»: Fotos deslumbrantes de apresentadora dão que falar

Ontem

«Que bomba»: Soraia Sousa deixa internet ao rubro com fotografias ousadas

Ontem
Mais Fora do Ecrã