Daniela Melchior encanta seguidores com novo visual: «Adeus extensões»

Daniela Melchior recorreu à sua conta de Instagram para partilhar com os seguidores que disse adeus às extensões de cabelo! A atriz revelou que as extensões desempenharam um papel importante no crescimento do seu cabelo natural e agora é tempo de o cuidar, hidratar e prepará-lo para os elementos característicos do verão: o sol, o sal e a água da piscina.

Na descrição, pode ler-se: «Letting the hair do the talking. Bye bye hair extensions! Thank you for helping me grow my natural hair. Time to get ready for sea and sun destinations», traduzido para português como:

«Deixando o cabelo falar por si. Adeus extensões de cabelo! Obrigada por me ajudarem a fazer crescer o meu cabelo natural. Hora de me preparar para destinos de mar e sol».

Veja a partilha, aqui:

Daniela Melchior continua a 'dar cartas' em Hollywood. Desta vez, a atriz integra o filme «Road House».

Quem, também, faz parte do elenco é o famoso ator Jake Gyllenhaal, conhecido por filmes como: «Céu de Outubro», «Donnie Darko» e «Máquina Zero».

