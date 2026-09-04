Há alguém muito especial na vida de Daniela Melchior e ela não esconde: «Melhor de todos»

Daniela Melchior não deixou passar em branco o Dia Mundial do Cão e aproveitou a ocasião para prestar uma pequena, mas sentida, homenagem à sua companheira de quatro patas. A atriz portuguesa recorreu às redes sociais para partilhar vários momentos ao lado de Heidi Maria, a sua cadela da raça Dachshund, mais conhecida como teckel.

Conhecida pelo percurso de sucesso que tem construído dentro e fora de Portugal, Daniela Melchior mantém também uma relação muito próxima com os animais e vai mostrando, através das redes sociais, alguns momentos do seu dia a dia na companhia de Heidi Maria.

“Tenho o melhor de todos”

Para assinalar a data dedicada aos cães, a atriz partilhou várias fotografias ao lado de Heidi Maria, incluindo momentos do quotidiano e registos de férias, deixando bem evidente a cumplicidade entre as duas.

Na legenda da publicação, Daniela Melchior foi direta na declaração de carinho: “Dia Mundial do Cão e eu tenho o melhor de todos 💛 Heidi Maria 🐶”.

Uma frase simples, mas que rapidamente conquistou os seguidores da atriz, que não resistiram a comentar as fotografias e a elogiar a dupla.

Entre as várias mensagens deixadas na publicação, podem ler-se comentários como “Perfeita”, “Oh meu Deus”, “Que fofinha” e “Amorosas”.

Uma das seguidoras foi ainda mais longe e reparou num pormenor curioso numa das fotografias: “Na 7.ª foto mostra que ela tem o seu sorriso”, escreveu.

Uma presença especial na vida da atriz

Heidi Maria tem sido uma presença especial na vida de Daniela Melchior e, ocasionalmente, surge nas publicações da atriz, acompanhando-a em diferentes momentos.

Apesar da carreira internacional, que a levou a conquistar espaço em grandes produções e a afirmar-se como um dos nomes portugueses com maior projeção em Hollywood, Daniela Melchior continua a partilhar com os fãs alguns dos momentos mais descontraídos da sua vida pessoal.

Antes de alcançar reconhecimento internacional, a atriz destacou-se em Portugal através de trabalhos na televisão, no cinema e no teatro, tendo integrado produções como “Massa Fresca”, “Ouro Verde” e “A Herdeira”.

Agora, entre projetos profissionais e viagens, há também espaço para momentos de ternura ao lado de Heidi Maria. E, a julgar pela declaração deixada pela atriz, a sua companheira de quatro patas ocupa um lugar muito especial no seu coração.