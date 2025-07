Atriz famosa, que começou a sua carreira na TVI, está a ser ligada ao jogador de futebol Mbappé. Afinal, o que se passa?

Daniela Melchior em Paris com looks de fazer cair o queixo: «Uau!»

As redes sociais estão ao rubro com uma possível aproximação entre a atriz portuguesa Daniela Melchior, de 28 anos, e o futebolista francês Kylian Mbappé, de 26. Embora nenhum dos dois tenha confirmado qualquer relação, os fãs e seguidores não deixaram passar despercebidos alguns sinais que levantaram especulações sobre um possível romance entre a atriz portuguesa e o craque do Real Madrid.

Tudo começou quando os dois passaram a seguir-se mutuamente no Instagram, algo que, por si só, poderia parecer inofensivo. Mas rapidamente surgiram likes trocados em publicações recentes, o que aumentou a atenção. De acordo com páginas como a Glam Set & Match, após se tornarem alvo de notícias, ambos terão apagado essas interações nas redes sociais, o que apenas alimentou ainda mais a curiosidade.

Vários comentários nas redes reforçam a teoria de um possível envolvimento. «Morrendo com o Kylian seguindo a Daniela Melchior e já a fazer like da foto dela», escreveu um seguidor. Outro dizia: «Adoro quando pessoas que adoro namoram. Daniela Melchior e Mbappé, felicidades, queridos.» A ideia de que a atriz portuguesa, que começou a sua carreira em novelas da TVI como "Mulheres", estaria ligada ao jogador mais mediático da atualidade tem deixado os fãs muito curiosos.

Até agora, não foram divulgadas imagens de ambos juntos em público. Porém, o facto de Mbappé alegadamente ter um perfil na aplicação de encontros Raya, muito usada por celebridades, reacendeu a ideia de que o futebolista está disponível para um novo relacionamento. O jogador, que já namorou figuras públicas como Emma Smet, Alicia Aylies e que foi associado à modelo Ines Rau, revelou numa entrevista que espera voltar a apaixonar-se: «Sim, no passado já estive apaixonado e espero que me apaixone novamente.»

Do lado de Daniela Melchior, a atriz tem sido bastante discreta sobre a sua vida amorosa. As últimas notícias davam conta de que poderia ter retomado contacto com o ex-namorado, Guido Senia, depois de voltar a segui-lo nas redes sociais. Durante uma viagem a Ibiza, foi vista na discoteca Circoloco, propriedade do próprio, levando a que alguns acreditassem numa possível reconciliação, algo que também não foi confirmado.

Com uma carreira sólida em Hollywood, Daniela Melchior soma sucessos desde a sua estreia internacional em “Esquadra Suicida”(2021), onde contracenou com Margot Robbie e Idris Elba. Este ano, prepara-se para estrear no novo filme da saga “Anaconda”, ao lado de Jack Black, cuja estreia está marcada para dezembro.

Enquanto os rumores continuam a crescer, uma coisa é certa: Daniela Melchior e Mbappé são dois nomes muito falados na atualidade, e a possibilidade de uma aproximação entre o mundo do cinema e do futebol está a deixar os fãs ainda mais atentos a eles nas redes sociais.