Atriz portuguesa, que contracenou com Vin Diesel, muda radicalmente o visual: «Uma brasa»

Daniela Melchior integra elenco de filme ao lado de Jake Gyllenhaal. Mas, há outro ator português!

«De volta a Portugal, de volta ao Chiado Studio com vontade de fazer experiências com @lorealpro e com o @claudiopachecohairstylist 💇🏼‍♀️✨». Foi assim que Daniela Melchior anunciou o seu regresso ao país, partilhando com os seguidores uma mudança de visual que não passou despercebida.

Depois de algum tempo fora e entre projetos, aproveitou o momento para dar uma nova vida ao cabelo, trocando o visual moreno por tons mais claros, numa transição subtil mas impactante para um louro castanho claro que lhe ilumina o rosto e reforça a sua elegância natural.

Nas redes sociais, revelou também o “truque” por trás da transformação: «O segredo do Cláudio: coloração iNOA, sem amoníaco e vegan, e Dia Light que matiza e dá um efeito gloss no meu cabelo. 🤫😌».

O resultado? A própria não podia estar mais satisfeita: «Uma cor bonita e natural e um cabelo cuidado e zero danificado!». O efeito final combina modernidade, leveza e sofisticação, provando que mudanças subtis podem fazer toda a diferença.

Os seguidores não hesitaram em elogiar a mudança da atriz: «Uma brasa», «Incredible», «uau», «épica».

Esta transformação não só marca uma nova fase pessoal e profissional, como também serve de inspiração para quem está a pensar em renovar o visual com elegância.

A atriz fez vários projetos na TVI. Participou em «Mulheres», «Massa Fresca», «Ouro Verde», «A Herdeira», «Valor da Vida» e «Pecado». Hoje em dia, Daniela Melchior continua a 'dar cartas' em Hollywood ao lado de atores como Vin Diesel, John Cena, Jason Momoa, Charlize Theron entre outros. «Velocidade Furiosa» e «Esquadrão Suicida» são alguns dos projetos da atriz nos Estados Unidos da América.

A atriz integrou o filme «Road House». Quem, também, faz parte do elenco é o famoso ator Jake Gyllenhaal, conhecido por filmes como: «Céu de Outubro», «Donnie Darko» e «Máquina Zero».

<br />

Veja também: