David Carreira fala sem rodeios sobre uma grande decisão: «Sempre quis sair de cena na altura certa»

David Carreira deixa Manuel Luís Goucha admirado com o significado do seu casaco

David Carreira surpreendeu os fãs ao anunciar que vai fazer uma pausa na carreira musical. Numa entrevista concedida à CNN Portugal, o cantor e ator explicou de forma clara os motivos que o levaram a tomar esta decisão, precisamente num dos momentos mais altos da sua carreira.

«Despedir-me dos palcos, neste momento tão bom da minha carreira e da minha vida pessoal, acho que é a altura certa», começou por revelar. Para David, esta pausa não representa um ponto final, mas sim uma escolha consciente de fazer uma paragem estratégica. «Sempre fui um bocado... eu sempre quis sair de cena na altura certa. E eu penso que não será um sair de cena para sempre, mas sinto que nesta altura e nesta fase da minha vida é a altura ideal para o poder fazer», acrescentou.

O artista, que tem uma legião fiel de fãs e uma carreira marcada por sucessos na música e na televisão, garante que esta pausa também serve para alimentar a criatividade e regressar com mais força: «Quero deixar um pouco de saudade a quem me acompanha há já algum tempo, e até voltar com novas influências, novas ideias, e poder sentir que estou sempre a trazer algo de novo a quem me acompanha», confessou.

A reação dos fãs não se fez esperar. A caixa de comentários das redes sociais encheu-se de mensagens emocionadas, mas também de compreensão e apoio: «Então foi assim que os britânicos se sentiram quando os Beatles acabaram?», brincou um seguidor. «Vai custar, mas compreendemos o porquê da pausa e que vais voltar ainda melhor ❤️», escreveu outro. Entre as mensagens mais sentidas, destacou-se ainda: «Vou ter tantas saudades tuas, @davidcarreiraoficial. Foste sempre um artista muito especial para mim. Já lá vão 8 aninhos a fazer tantos km só para ir-te ver ❤️».

Fica agora a promessa de que este adeus é apenas um até já — e que o regresso será, como sempre, pensado ao detalhe. Até lá, fica a saudade… e a música que fica para sempre.