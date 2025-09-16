David Carreira faz despedida emocionada: «Nem acredito que chegou ao fim»

David Carreira viveu um dos momentos mais marcantes da carreira ao dar por terminada a sua última digressão. No Instagram, o cantor partilhou com os seguidores a intensidade da despedida, mostrando que a ligação com o público continua a ser o motor da sua música.

«Esta foi a nossa última dança e ainda nem acredito que chegou ao fim. Obrigado a cada um de vocês que esteve presente, que cantou comigo e que fez desta despedida dos palcos uma memória que vou guardar para sempre comigo. Obrigado à minha equipa, que me acompanhou em cada passo, nada disto teria sido possível sem vocês», escreveu.

Apesar da emoção do momento, o artista fez questão de sublinhar que este não é um fim definitivo: «Não é um adeus, é um até já para nos voltarmos a encontrar na MINHA CASA Tour».

E a boa notícia para os fãs não tardou a chegar: a partir de outubro, estão previstas novas datas de concertos, confirmando que David Carreira continuará a partilhar a sua energia em palco e a criar memórias com quem o acompanha há mais de uma década.

Recentemente, o cantor encantou os fãs ao mostrar um momento carinhoso com o filho Lucas , que nasceu a 27 de janeiro de 2023, fruto da sua relação com Carolina Carvalho. O pequeno está cada vez maior, e o cantor não hesitou em partilhar nas redes sociais um vídeo em que brinca com a criança na piscina, revelando a relação próxima entre pai e filho. No resto das imagens, o artista mostra a sua rotina.

«Minhas perfeições», reagiu a mãe da criança nos comentários.

Na legenda do vídeo, David Carreira fez uma despedida do verão e dos momentos de convívio com amigos, escrevendo: «Fim de verão, últimos churrascos com a malta… mas a festa continua!». Apesar do fim da estação mais quente, o artista assegura que ainda tem muitos concertos agendados, mostrando-se motivado para a nova temporada de espetáculos.

• 06 SET – Penafiel

• 08 SET – Marvão

• 14 SET – Monte Gordo

• 11 OUT – Moita (1ª Sessão)

• 11 OUT – Moita (2ª Sessão)

• 24 OUT – Sintra

• 25 OUT – Braga

David Carreira, de 34 anos, proporcionou um dos momentos mais emocionantes do seu concerto em Santa Margarida, ao cumprir uma promessa feita há já um ano a uma das suas fãs mais especiais. Flor, uma pequena fã, que subiu ao palco para cantar com o artista a sua música favorita, “Menta”.

No vídeo partilhado nas redes sociais, vê-se David a recordar o compromisso e a perguntar o que é que lhe tinha prometido, perguntou. Sem hesitar, a pequena respondeu que lhe tinha prometido cantar em palco ao seu lado. O cantor assumiu que tinha falhado no ano passado, mas que este ano não só cumpriria essa promessa como todas as outras.

Combinado o momento, o «tio David”, como o prórpio se intitula, pergunta que música quer cantar e Flor revela que queria cantar «Menta». Juntos, começaram a interpretar a música, entre sorrisos e muita cumplicidade, deixando o público rendido à ternura daquele instante. «Uma salva de palmas para a Flor», pediu David, enquanto a plateia vibrava com emoção.

Na legenda do vídeo publicado no Instagram, o cantor escreveu: «Prometi à Flor que íamos cantar juntos a sua música favorita, ‘Menta’. Promessa feita e cumprida em Santa Margarida. Quem vem cantar comigo nos próximos concertos?»

A publicação rapidamente se encheu de mensagens de carinho de seguidores que se emocionaram com o momento. «O melhor ídolo do mundo 🥹🥹🥹❤️❤️❤️❤️❤️ sempre incrível, tão fofinho», escreveu uma fã. Outra acrescentou: «És o melhor sem dúvida, obrigada por seres casa Dudu. O teu abraço faz-me sentir em casa ❤️❤️». Houve ainda quem destacasse: «Só quem tem o privilégio de estar em palco contigo sabe o sentimento acolhedor que é, especial❤️».

Mais do que um concerto, David Carreira mostrou, uma vez mais, que a sua relação com os fãs vai muito além da música. Para Flor foi a realização de um sonho e para o público um momento de ternura que ficará para sempre na memória.

