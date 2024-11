Concerto de David Carreira vai ter transmissão na TVI

Dia 11 de maio marcou o grande regresso de David Carreira à maior sala do país. Uma noite de grandes emoções, num Meo Arena esgotado, a ecoar os grandes sucessos do cantor neste que foi o espetáculo que deu início à "Última Dança Tour", digressão de despedida dos palcos.

Depois de ter anunciado uma pausa na carreira, o cantor subiu a palco num espetáculo emocionante, com convidados especiais e surpresas para os fãs. Este concerto marcou o início da digressão que irá culminar numa pausa sem data de regresso.

Esta gravação ao vivo capta a energia eletrizante daquele que foi o concerto mais marcante da carreira do artista. Para além dos maiores êxitos não faltaram ainda os novos temas, neste que foi também o momento de apresentação do novo álbum “9”.

Deixe-se transportar para esta noite inesquecível, com David Carreira numa "Última Dança" no Meo Arena. No próximo sábado, dia 30 de novembro, vai ter oportunidade de (re)ver este concerto mágico na TVI. Não perca!