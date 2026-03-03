Mais de uma década depois, David Carreira 'volta' aos «Morangos com Açúcar»

Aos 34 anos, David Carreira continua a provar que é um dos nomes mais versáteis da sua geração. Antes de conquistar os palcos enquanto cantor, foi na televisão que deu os primeiros passos mediáticos, ao estrear-se como protagonista da 8.ª temporada de Morangos com Açúcar (2010-2011). Na série juvenil da TVI, interpretou Lourenço Carneiro Seixas, personagem que marcaria o início de uma carreira multifacetada.

Lourenço era retratado como um jovem talentoso no futebol, um detalhe que espelhava o próprio percurso de David nas camadas jovens do Sporting Clube de Portugal. Na ficção, o protagonista apaixonava-se por Marta Cortês, personagem interpretada por Gabriela Barros, numa narrativa que rapidamente conquistou o público jovem da época. A série tornou-se uma verdadeira rampa de lançamento, permitindo que David Carreira ganhasse notoriedade nacional.

Mais de uma década depois, David Carreira mantém-se ativo e próximo do público. Recentemente, lançou um novo single e esteve em Lisboa a promover o tema “Multa”, numa ação que juntou música, proximidade e boa disposição. Depois de uma passagem pela cidade Invicta, onde “multou” vários lisboetas de forma simbólica e divertida o cantor decidiu revisitar um dos capítulos mais marcantes da sua vida.

Num gesto carregado de simbolismo e nostalgia, regressou ao Colégio da Barra, local onde foram gravadas várias cenas de Morangos com Açúcar. Entre abraços, fotografias e muitas “multas” distribuídas aos fãs, David Carreira mostrou-se visivelmente emocionado por voltar ao espaço que marcou o arranque da sua carreira. O momento foi partilhado nas redes sociais, reforçando a ligação duradoura entre o artista e uma geração que cresceu a acompanhá-lo.

Mais do que uma ação promocional, o regresso ao colégio representou uma viagem às origens. Entre a representação e a música, David Carreira construiu um percurso que começou na ficção juvenil e evoluiu para uma carreira consolidada nos palcos nacionais. E, pelo que ficou evidente nesta visita, algumas memórias permanecem intocáveis, sobretudo aquelas que recordam “uma das fases mais bonitas” da sua vida.

Reveja aqui uma das cenas mais icónicas do cantor e ator na série Morangos com Açúcar: