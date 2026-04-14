“A história continua…”: David Carreira levanta suspeitas sobre grande novidade

David Carreira regressou em força à música com o lançamento do single “Multa”, tema que marca o arranque de uma nova fase da sua carreira e serve de apresentação ao seu aguardado 10.º álbum de originais. O artista, companheiro da atriz Carolina Carvalho, volta assim ao contacto com o público após um período de pausa nos palcos, dedicado sobretudo à vida familiar.

Este regresso representa um momento importante na trajetória de David Carreira, que ao longo dos anos se afirmou como um dos nomes mais populares da música portuguesa contemporânea. O novo projeto discográfico, ainda sem título revelado, tem lançamento previsto até ao final de 2026, prometendo marcar mais um capítulo significativo na sua evolução artística.

Depois de algum afastamento dos grandes palcos, o cantor mostra-se agora totalmente focado nesta nova etapa, onde pretende explorar novas sonoridades e reforçar a ligação com os fãs. O single “Multa” surge como a primeira peça deste novo puzzle musical, dando o tom do que aí vem e gerando já grande expectativa nas redes sociais.

A acompanhar este lançamento, David Carreira deixou no ar uma mensagem que aumentou ainda mais a curiosidade dos fãs: “A história continua… estão prontos?” — uma frase que rapidamente se tornou viral entre os seguidores e alimentou a antecipação em torno do novo álbum.

A reação do público não tardou e foi marcada por grande entusiasmo. Nas redes sociais multiplicaram-se comentários de expectativa e euforia, com mensagens como “Meu Deus, o quanto estou ansiosaaaaa”, “vai ser um hit” e “já estou preparada para o banger”, refletindo a forte ligação entre o artista e a sua base de fãs.

Com este novo capítulo, David Carreira reforça a sua presença no panorama musical português e prepara-se para uma das fases mais ambiciosas da sua carreira, prometendo novidades que deverão ser reveladas ao longo dos próximos meses.