David Carreira abre as portas de sua casa com tour exclusiva. E este detalhe deixou todos a suspirar

O cantor David Carreira, de 34 anos, abriu recentemente as portas da sua casa aos fãs, e fez uma pequena ‘tour’ exclusiva pelos espaços mais marcantes da sua residência, situada na Margem Sul, onde vive com a atriz Carolina Carvalho.

O casal mudou-se para esta casa em dezembro do ano passado, numa mudança que marcou o início de uma nova etapa na sua vida. A habitação foi completamente desenhada ao detalhe, refletindo o estilo e a personalidade dos moradores, e inclui até uma sauna, tornando-a num verdadeiro refúgio de conforto e lazer.

Durante o ‘tour’, David Carreira mostrou aos seguidores diferentes áreas da casa, aproveitando para responder a algumas questões sobre os concertos do ‘Minha Casa Tour’. A visita começou pela entrada, passando pela sala de estar, onde se destaca uma grande fotografia de família que deixou todos a suspirar. A tour incluiu ainda o closet, um espaço exterior com churrasco, uma grande mesa de refeições e um jardim espaçoso, perfeito para momentos de convívio e lazer ao ar livre.

Os fãs reagiram de forma entusiástica ao conteúdo, deixando comentários carinhosos e elogios à interação com o cantor: «David tu és incrível», «A tua Casa já se transformou na minha Casa também ❤️não demores tá ❤️», «Esta está a ser a Tour mais bonita e especial 💕» e «Amo estes conteúdos, tens que fazer mais vezes».

Este ‘tour’ revela não só o estilo e bom gosto de David Carreira, mas também o afeto e cuidado que ele coloca em cada espaço da sua casa, tornando o lar num local acolhedor e pessoal. Depois de já ter feito um tour semelhante na sua antiga casa em novembro, o cantor mostra agora como o seu novo espaço reflete uma nova fase da sua vida pessoal e profissional, mantendo sempre a proximidade com os fãs que acompanham o seu dia a dia.

Reveja aqui uma das últimas grandes entrevistas ao cantor:

