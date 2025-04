David Carreira anuncia novo marco na vida: «Já tive um filho, já escrevi um livro e já...»

David Carreira voltou a encantar os fãs ao partilhar um momento especial e simbólico da sua vida pessoal. Esta segunda-feira, o cantor e ator publicou um vídeo no Instagram onde surge a plantar uma macieira com o filho, Lucas, de 2 anos, e a companheira, Carolina Carvalho.

“Fim de semana em família 🏡 antes de voltar aos shows da Última Dança. Onde queres ver-me neste último ano de Tour?”, escreveu o artista na legenda da publicação, fazendo referência à reta final da sua digressão.

No vídeo, pode ver-se todo o processo: desde o escavar do buraco até à plantação final da árvore. Sempre bem-disposto e cúmplice com a família, David atira a certa altura: «Já tive, um filho, já escrevi um livro e já plantei uma árvore».

A publicação rapidamente gerou uma onda de ternura entre os seguidores, que não resistiram a comentar o momento familiar. Entre os muitos elogios, destacam-se mensagens como: «Que fofos, amei demais, assim vamos incentivar o futuro a cuidar do nosso planeta!», «Grande jardineiro», «Momentos em família tão bom», «Tão bom os momentos em família, lindos», «Tãoooo fofinhossssss».

Veja o vídeo, aqui:

A plantação da árvore surge como mais um marco na vida de David Carreira, que continua a conquistar o público não só com a sua carreira artística, mas também com os momentos genuínos que partilha da sua vida familiar.

aa