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«Estás-te a passar?»: David Carreira prega partida a Carolina Carvalho e reação é hilariante

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:02
«Estás-te a passar?»: David Carreira prega partida a Carolina Carvalho e reação é hilariante - TVI

Um momento muito divertido entre o casal.

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David Carreira, filho de Tony Carreira e irmão de Mickael Carreira, está a atravessar uma fase particularmente positiva tanto a nível profissional como pessoal. O cantor, que também se destaca como ator, tem consolidado a sua carreira musical e, ao mesmo tempo, vivido momentos felizes na vida familiar.

A nível pessoal, David Carreira mantém uma relação com a atriz Carolina Carvalho, com quem vive e de quem tem um filho em comum, o pequeno Lucas. O casal tem partilhado várias vezes momentos de cumplicidade e bom humor nas redes sociais, mostrando uma relação próxima e descontraída.

Recentemente, o artista voltou a estar em destaque após o lançamento dos singles “Multa” e “Alô”, temas que marcam o início de um novo projeto discográfico. No entanto, foi precisamente o espírito divertido do cantor que acabou por roubar as atenções, ao protagonizar uma partida à companheira.

David Carreira decidiu fazer uma “prank call” a Carolina Carvalho, surpreendendo a atriz com uma chamada inesperada, num momento partilhado com os seguidores e marcado pelo humor e pela espontaneidade.

Nas redes sociais, o cantor revelou o momento com a legenda: “Alô ☎️ a @carol_carvalhosantos foi oficialmente vítima da minha prank call… quem será o próximo? 👀 Comentem aí quem devia atender a próxima chamada 📞”

Ora veja: 

A publicação rapidamente gerou uma onda de reações divertidas por parte dos seguidores, que não resistiram ao momento descontraído do casal: “CAROL SOCORRO”, “Ahahahah não farias uma destas tão boa com mais ninguém”, “Amei 😂 tiveste uma ideia fantástica”, “HAHAHAHA TÁ ÉPICO” e “Ahahaha muito bom os dois” foram apenas alguns dos comentários deixados, entre muitas outras reações bem-humoradas.

Entre novos projetos musicais e momentos de vida pessoal, David Carreira continua a destacar-se não só pela carreira, mas também pela forma leve e divertida como interage com o público e com a própria família.

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