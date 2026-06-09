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Há um detalhe na casa de David Carreira e Carolina Carvalho que os fãs não estão a deixar escapar

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 49min
Há um detalhe na casa de David Carreira e Carolina Carvalho que os fãs não estão a deixar escapar - TVI

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David Carreira partilhou um vídeo bem disposto com Carolina Carvalho, onde prometiam um «outfit check» que acabou por se transformar numa conversa sobre um monte de temas aleatórios. Entre memórias de verão, planos para ir aos Santos e outros assuntos, o que mais chamou a atenção dos fãs foi o detalhe atrás deles: enfeites de Natal praticamente em pleno verão, num contraste que não foi esquecido.

No vídeo, David Carreira e Carolina Carvalho começam a conversa com humor, reconhecendo que o planeado «outfit check» acabou por se desviar para uma conversa descontraída. «Era para ser um outfit check mas passou a ser uma conversa sobre muitas coisas aleatórias 😂», escreveu David na descrição.

Entre os temas, os dois falam sobre a ida aos Santos, memórias de verão e a expectativa pelo novo som de David: «Hoje vamos aos Santos ao som do meu novo som, quem já ouviu?». O vídeo mantém um tom leve e divertido, com os dois a partilhar momentos descontraídos e brincadeiras.

O que mais chamou a atenção dos seguidores foi o detalhe atrás dos dois: enfeites de Natal visíveis, num contraste que ninguém deixou escapar. Com o vídeo sendo publicado em junho, o contraste entre a conversa de verão e a decoração de inverno gerou brincadeiras e comentários: «Os dois mega giros … mas só consigo olhar para a árvore da natal e bolas … e cenas 😜😅😂😂😂» , «Só consigo focar na árvore de Natal 🎄 🤭🤣🤣» ou «A estrela da árvore de natal ja desmaiou no dia de reis😂😂😂😂».

O vídeo, que prometia ser sobre moda, acabou por ser embalado por uma mistura de temas aleatórios e um detalhe de decoração que não passou despercebido.

Recorde a passagem do cantor pelo «Dois às 10»:

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