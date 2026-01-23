Pedido de casamento à vista? David Carreira deixa a dúvida: «Será que disse que sim?»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:28
Pedido de casamento à vista? David Carreira deixa a dúvida: «Será que disse que sim?» - TVI

Cantor surge num cenário romântico, ao lado de Carolina Carvalho, e a legenda do vídeo está a incendiar os rumores de noivado.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

David Carreira deixou os seguidores ao rubro ao partilhar, no Instagram, um vídeo em que surge ao lado da companheira, a atriz Carolina Carvalho, num ambiente claramente romântico. O casal aparece junto a um arco de balões, com a atriz vestida de branco, numa imagem que remete de imediato para um momento especial a dois.

No vídeo, o casal surge de mãos dadas, num gesto cúmplice que não passou indiferente aos fãs. A frase que surge em destaque – «será que disse que sim? 💍» – adensou ainda mais o mistério e abriu a porta a uma onda de comentários sobre um possível pedido de casamento.

Nas redes sociais, multiplicam-se as mensagens de entusiasmo e de curiosidade, entre felicitações antecipadas e teorias sobre o verdadeiro significado das imagens. Enquanto muitos seguidores acreditam que David Carreira e Carolina Carvalho podem estar noivos, outros apontam para a hipótese de se tratar de uma ação de promoção de um novo projeto do artista.

Certo é que o momento, envolto em balões, sorrisos e gestos cúmplices, reforça a imagem de um casal unido e apaixonado, que partilha com o público mais um capítulo da sua história de amor.

Relacionados

David Carreira olha para o passado e relembra Sara Carreira: «Tudo o que vivemos juntos»

«Isto não é um adeus»: David Carreira emociona fãs com despedida arrepiante

Roupa a menos de 5€? A nova coleção da atriz Carolina Carvalho está a ser um sucesso

David Carreira abre as portas de sua casa com tour exclusiva. E este detalhe deixou todos a suspirar

Em plenas férias, David Carreira apanha um grande susto

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Flor sai da mansão e vai viver para lugar inesperado

Terra Forte
Hoje
1

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy revela a Maria de Fátima que a ama a ela e a Flor

Terra Forte
14 dez 2025
2

Vem aí «Terra Forte»: Rosa Maria culpa Sammy e obriga-o a afastar-se da filha

Terra Forte
Ontem
3

Catarina Gouveia vai parar ao hospital, após quase 1 mês fora de Portugal

ter, 20 jan
4

Catarina Gouveia: veja como a filha da atriz e influenciadora está crescida e linda

30 jan 2024
5

Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente

22 fev 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: André e Melanie beijam-se

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Flor sai da mansão e vai viver para lugar inesperado

Terra Forte
Hoje

Boas notícias: Ruy de Carvalho em casa a recuperar e há mais motivos para celebrar

Hoje

Pedido de casamento à vista? David Carreira deixa a dúvida: «Será que disse que sim?»

Hoje

Carla Andrino faz surpresa emocionante a Mário Rui e deixa fãs em lágrimas

Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: André é espancado

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

Boas notícias: Ruy de Carvalho em casa a recuperar e há mais motivos para celebrar

Hoje

Pedido de casamento à vista? David Carreira deixa a dúvida: «Será que disse que sim?»

Hoje

Carla Andrino faz surpresa emocionante a Mário Rui e deixa fãs em lágrimas

Ontem

Inês Herédia responde sem filtros e desmonta polémica sobre mulheres lésbicas

Festa é Festa
Ontem

«Estou passada»: Jéssica Athayde apanha Diogo Amaral em momento inesperado

Amor à Prova
Ontem

Filha de famosa e acarinhada atriz está desaparecida

Ontem
Mais Fora do Ecrã