Pedido de casamento à vista? David Carreira deixa a dúvida: «Será que disse que sim?»

David Carreira deixou os seguidores ao rubro ao partilhar, no Instagram, um vídeo em que surge ao lado da companheira, a atriz Carolina Carvalho, num ambiente claramente romântico. O casal aparece junto a um arco de balões, com a atriz vestida de branco, numa imagem que remete de imediato para um momento especial a dois.

No vídeo, o casal surge de mãos dadas, num gesto cúmplice que não passou indiferente aos fãs. A frase que surge em destaque – «será que disse que sim? 💍» – adensou ainda mais o mistério e abriu a porta a uma onda de comentários sobre um possível pedido de casamento.

Nas redes sociais, multiplicam-se as mensagens de entusiasmo e de curiosidade, entre felicitações antecipadas e teorias sobre o verdadeiro significado das imagens. Enquanto muitos seguidores acreditam que David Carreira e Carolina Carvalho podem estar noivos, outros apontam para a hipótese de se tratar de uma ação de promoção de um novo projeto do artista.

Certo é que o momento, envolto em balões, sorrisos e gestos cúmplices, reforça a imagem de um casal unido e apaixonado, que partilha com o público mais um capítulo da sua história de amor.